Вопросы к фортификациям: Бужанский удивлен внезапной подготовкой крупных городов к круговой обороне

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В украинском информационном пространстве все чаще появляются сообщения о масштабном строительстве оборонных сооружений вокруг ключевых административных центров и приграничных регионов. Такая активность вызывает логические вопросы у представителей законодательной власти, указывающих на странный запоздалый характер этих действий.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Парламентарий обращает внимание на очевидное противоречие между сегодняшней ситуацией на передовой и внезапной паникой по укреплению тыловых городов. Ведь фортификационные работы активизировались именно тогда, когда с фронта поступают известия о существенных территориальных достижениях ВСУ и истощении наступательных возможностей врага.
Народный избранник удивляется, почему оборонные линии не перестраивались в предыдущие, более тяжелые и более критические периоды полномасштабного вторжения. Он намекает на неэффективное распределение ресурсов и времени со стороны ответственных лиц.
В конце своего комментария Бужанский прибег к острой иронии. Он упрекнул власти за смещение фокуса внимания по реальной безопасности на символические исторические события, которые, по его мнению, сейчас не являются первоочередными.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Одессу готовят к круговой обороне.