В украинском информационном пространстве все чаще появляются сообщения о масштабном строительстве оборонных сооружений вокруг ключевых административных центров и приграничных регионов. Такая активность вызывает логические вопросы у представителей законодательной власти, указывающих на странный запоздалый характер этих действий.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Ежедневно появляются новости о том, что ряд городов, таких как Киев и Одесса, или целые области, Волынь, готовятся к круговой обороне", — констатирует народный депутат Максим Бужанский.

Парламентарий обращает внимание на очевидное противоречие между сегодняшней ситуацией на передовой и внезапной паникой по укреплению тыловых городов. Ведь фортификационные работы активизировались именно тогда, когда с фронта поступают известия о существенных территориальных достижениях ВСУ и истощении наступательных возможностей врага.

"Все это происходит на фоне новостей об освобождении нашими войсками пятисот квадратных километров", — подчеркивает политик, добавляя, что параллельно поступают данные "и о снижении наступательного темпа и потенциала российских войск".

Народный избранник удивляется, почему оборонные линии не перестраивались в предыдущие, более тяжелые и более критические периоды полномасштабного вторжения. Он намекает на неэффективное распределение ресурсов и времени со стороны ответственных лиц.

"Возникает вопрос, почему, в таком случае, эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже, – возмущается нардеп, – и начали готовить сейчас?"

В конце своего комментария Бужанский прибег к острой иронии. Он упрекнул власти за смещение фокуса внимания по реальной безопасности на символические исторические события, которые, по его мнению, сейчас не являются первоочередными.

"С другой стороны, да что мы о какой-нибудь ерунде, — резюмирует в своем сообщении Максим Бужанский, — на носу перезахоронение Петлюры, все экскаваторы туда".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Одессу готовят к круговой обороне.