Навколо Одеси наразі фіналізують будівництво масштабної та глибоко ешелонованої системи оборонних рубежів. Військові інженерні підрозділи облаштовують багатокілометрові протитанкові рови, будують надійні бліндажі, а також встановлюють спеціальні загородження, включаючи колючий дріт, тетраедри "зуби дракона" та протипіхотні сітки "плутанка".

Ілюстративне фото

"Одесу готують до кругової оборони!" — чітко заявляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Військове командування наголошує, що створення таких потужних ліній захисту є абсолютно раціональним кроком, спрямованим на повне знищення будь-яких наступальних планів окупантів.

"Такі заходи — не бравада, а робота на випередження, — пояснюють у відомстві, додаючи, що головна мета полягає у створенні умов, — щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку".

Наявність таких серйозних фортифікацій виконує також важливу стратегічну функцію стримування. Вони деморалізують противника ще до початку можливих активних дій і змушують його відмовитися від наступальних операцій на цьому напрямку.

"Надійна оборона не підвищує, — підкреслюють у Силах територіальної оборони, — а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!"

офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими агресивними заявами на адресу України. Вона відкрито підтвердила наміри Кремля продовжувати повітряний терор та здійснювати атаки на українську столицю найближчим часом.





