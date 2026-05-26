logo_ukra

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ще одну область готують до наступу: навколо міста завершують зведення масштабних укріплень
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одну область готують до наступу: навколо міста завершують зведення масштабних укріплень

Робота на випередження: як фортифікаційні споруди захищають Одесу від планів ворога

26 травня 2026, 12:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Навколо Одеси наразі фіналізують будівництво масштабної та глибоко ешелонованої системи оборонних рубежів. Військові інженерні підрозділи облаштовують багатокілометрові протитанкові рови, будують надійні бліндажі, а також встановлюють спеціальні загородження, включаючи колючий дріт, тетраедри "зуби дракона" та протипіхотні сітки "плутанка".

Ще одну область готують до наступу: навколо міста завершують зведення масштабних укріплень

Ілюстративне фото

"Одесу готують до кругової оборони!" — чітко заявляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.

Військове командування наголошує, що створення таких потужних ліній захисту є абсолютно раціональним кроком, спрямованим на повне знищення будь-яких наступальних планів окупантів.

"Такі заходи — не бравада, а робота на випередження, — пояснюють у відомстві, додаючи, що головна мета полягає у створенні умов, — щоб у ворога не було жодних ілюзій: будь-яка спроба десанту приречена на поразку".

Наявність таких серйозних фортифікацій виконує також важливу стратегічну функцію стримування. Вони деморалізують противника ще до початку можливих активних дій і змушують його відмовитися від наступальних операцій на цьому напрямку.

"Надійна оборона не підвищує, — підкреслюють у Силах територіальної оборони, — а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне!"

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила з черговими агресивними заявами на адресу України. Вона відкрито підтвердила наміри Кремля продовжувати повітряний терор та здійснювати атаки на українську столицю найближчим часом.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини