Вокруг Одессы финализируют строительство масштабной и глубоко эшелонированной системы оборонных рубежей. Военные инженерные подразделения обустраивают многокилометровые противотанковые рвы, строят надежные блиндажи, а также устанавливают специальные заграждения, включая колючую проволоку, тетраэдры "зубы дракона" и противопехотные сетки "путаница".

"Одессу готовят к круговой обороне!" — четко заявляют в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

Военное командование отмечает, что создание столь мощных линий защиты является абсолютно рациональным шагом, направленным на полное уничтожение любых наступательных планов оккупантов.

"Такие меры – не бравада, а работа на опережение, – объясняют в ведомстве, добавляя, что главная цель состоит в создании условий, – чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение".

Наличие столь серьезных фортификаций выполняет также важную стратегическую функцию сдерживания. Они деморализуют противника еще до начала вероятных активных действий и принуждают его отказаться от наступательных операций в этом направлении.

"Надежная оборона не повышает, — подчеркивают в Силах территориальной обороны, — а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда пойдет!"

