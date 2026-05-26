logo

BTC/USD

76680

ETH/USD

2095.85

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Еще одну область готовят к наступлению: вокруг города завершают возведение масштабных укреплений
commentss НОВОСТИ Все новости

Еще одну область готовят к наступлению: вокруг города завершают возведение масштабных укреплений

Работа на опережение: как фортификационные сооружения защищают Одессу от планов врага

26 мая 2026, 12:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Вокруг Одессы финализируют строительство масштабной и глубоко эшелонированной системы оборонных рубежей. Военные инженерные подразделения обустраивают многокилометровые противотанковые рвы, строят надежные блиндажи, а также устанавливают специальные заграждения, включая колючую проволоку, тетраэдры "зубы дракона" и противопехотные сетки "путаница".

Еще одну область готовят к наступлению: вокруг города завершают возведение масштабных укреплений

Иллюстративное фото

"Одессу готовят к круговой обороне!" — четко заявляют в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины.

Военное командование отмечает, что создание столь мощных линий защиты является абсолютно рациональным шагом, направленным на полное уничтожение любых наступательных планов оккупантов.

"Такие меры – не бравада, а работа на опережение, – объясняют в ведомстве, добавляя, что главная цель состоит в создании условий, – чтобы у врага не было никаких иллюзий: любая попытка десанта обречена на поражение".

Наличие столь серьезных фортификаций выполняет также важную стратегическую функцию сдерживания. Они деморализуют противника еще до начала вероятных активных действий и принуждают его отказаться от наступательных операций в этом направлении.

"Надежная оборона не повышает, — подчеркивают в Силах территориальной обороны, — а снижает риск того, что враг в обозримом будущем сюда пойдет!"

Напомним , портал "Комментарии" писал , что официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с очередными агрессивными заявлениями в адрес Украины. Она открыто подтвердила намерения Кремля продолжать воздушный террор и атаковать украинскую столицу в ближайшее время.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости