Россия накапливает баллистику: генерал Романенко предупредил об угрозе нового массированного удара через неделю



















Российская Федерация сознательно увеличивает долю баллистического вооружения во время воздушных атак по украинским городам. Военные аналитики связывают такую тактику оккупантов с имеющимся у Сил обороны Украины ограниченным ресурсом специальных средств противовоздушной обороны, способных перехватывать подобные скоростные цели.

Запуск ракеты "Орешник"

О тенденции к усложнению ситуации в воздушном пространстве сообщил генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко во время выступления в эфире "Ранок.LIVE". По его экспертной оценке, технические возможности противника позволяют ему оперативно подготовить очередные масштабные обстрелы. Враг способен организовать такую атаку в сжатые сроки — ориентировочно за семь дней.

Отдельное внимание военный эксперт уделил новейшим ракетным разработкам, которыми кичится кремлевское руководство. Несмотря на ограниченные возможности российского военно-промышленного комплекса для серийного производства сложного вооружения, определенное количество единиц этой техники уже находится на боевом дежурстве.

"По разным оценкам разведок — наших и зарубежных, наших союзников — у них есть до десяти "Орешников"", — подчеркнул Игорь Романенко.

Он добавил, что именно из-за отсутствия у Украины достаточного количества антибалистических ракет для противовоздушной обороны российские стратеги делают ставку на усиление этого компонента, пытаясь пробить украинский щит ПВО в условиях истощения наших складских запасов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинском информационном пространстве все чаще появляются сообщения о масштабном возведении оборонных сооружений вокруг ключевых административных центров и приграничных регионов. Такая активность вызывает логические вопросы у представителей законодательной власти, указывающих на странный запоздалый характер этих действий.