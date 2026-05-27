Зверский удар по Херсону: вражеские снаряды разорвались на детской площадке, есть жертвы

Российские войска совершили жестокий обстрел Корабельного района Херсона, использовав реактивные системы залпового огня. Как сообщили в городской военной администрации, во вражеский огонь попала детская площадка, где в этот момент находились родители с малышами.

"Пострадали 36-летняя мама с двумя дочерьми шести и трех лет, — отметили в ведомстве, описывая первые последствия очередного военного преступления РФ. — Они получили минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения".

Пока врачи боролись за жизнь травмированных девочек и матери, на месте попадания обнаружили тело мужчины. Позже в ГВА подтвердили, что жертвой российского террора стал отец этой госпитализированной семьи, личность которого выясняется.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил мужчина, — официально заявили в администрации, выражая соболезнования семье, — данные которого в настоящее время устанавливаются".

Кроме того, стало известно о еще одном раненом местном жителе в результате этого же обстрела. В медицинское учреждение госпитализировали 50-летнего херсонца, состояние которого оценивают как среднюю тяжесть. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, контузию, взрывную травму, а также обломочное ранение правой ноги.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация сознательно увеличивает долю баллистического вооружения во время осуществления воздушных атак по украинским городам. Военные аналитики связывают такую тактику оккупантов с имеющимся у Сил обороны Украины ограниченным ресурсом специальных средств противовоздушной обороны, способных перехватывать подобные скоростные цели.



