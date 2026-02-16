Звірячі вбивства Путіна українців не припиняться: на Заході попередили про нову "золоту рибку" диктатора

Поки Захід збільшує санкції проти Росії, Кремль знайшов нове джерело прибутку в океанських водах Західної Африки. Російські риболовецькі траулери активно займаються незаконним виловом риби, що приносить Москві мільярди доларів, використані для фінансування війни проти України. Як повідомляє Onet, експерти військового журналу ADF, виданого Командуванням США в Африці, наголошують на значних фінансових вигодах, які Росія отримує від цього хижацького промислу.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Незаконний вилов риби Росією в водах Західної Африки завдає величезних економічних втрат прибережним державам, де сума збитків досягає мільярдів доларів. Водночас частина цих коштів використовується для обходу західних санкцій і для продовження військових дій проти України. ООН застерігає, що понад половина рибних запасів цього регіону вже перебуває під загрозою виснаження через несанкціонований вилов.

Згідно з експертами ADF, російська риболовецька діяльність в африканських водах стає важливою частиною фінансової стратегії Кремля, адже прибутки від цієї діяльності допомагають утримувати армію в умовах міжнародної ізоляції. Цей метод став частиною більшої стратегії, де Москва використовує ресурси, видобуті в африканських країнах, для обходу санкцій. ООН підрахувала, що щорічно країни Західної Африки втрачають близько 11,2 мільярда доларів через незаконний вилов риби, з яких 9,4 мільярда доларів припадають на Росію.

За даними Індексу ризику незаконного рибальства (IUU), Росія постійно займає одне з провідних місць у списку країн, що здійснюють незаконний вилов риби, поступаючись лише Китаю. Це свідчить про систематичний підхід Росії до використання природних ресурсів в інтересах власної економіки, навіть на шкоду іншим країнам.

Як зазначає Джозеф Сігл, експерт з російського впливу в Африці, Росія, як і раніше, активно експлуатує можливості в економічних зонах африканських країн, подібно до того, як це було з видобутком корисних копалин, діамантів, нафти й газу. Кремль бачить у цих ресурсах можливість збагачення та фінансування своїх військових зусиль.

