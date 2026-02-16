На Заході остаточно поставили хрест на мирі в Україні у 2026 році: озвучено страшний прогноз

Генеральний директор німецького оборонного концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер поділився своєю оцінкою поточної ситуації в Україні, зазначивши, що Росія не показує ознак готовності до припинення війни. З цієї причини, за його словами, не варто очікувати на мир у найближчому майбутньому. Паппергер висловив свою думку в подкасті Table.Today від Table.Briefings, підкресливши, що через складність ситуації він не бачить завершення війни до 2026 року.

Говорячи про зусилля Rheinmetall, Паппергер зазначив, що на сьогодні компанія виробляє значно більше боєприпасів, ніж може реалізувати на основі поточних контрактів. Це відображає масштаби оборонної підтримки, яку концерн надає Україні в умовах війни. Однак для подальшого розширення постачань, зокрема зенітних систем, боєприпасів та танків, необхідне додаткове фінансування. Це є серйозним викликом, оскільки війна в Україні продовжує висувати нові вимоги до оборонних виробників.

Крім того, Паппергер поділився планами на майбутнє: Rheinmetall має намір значно збільшити кількість своїх працівників до 70 тисяч осіб в найближчі роки, що також свідчить про нарощування потужностей концерну. Паппергер прогнозує, що до кінця року портфель замовлень компанії може досягти 140 мільярдів євро, що підтверджує великий попит на оборонні технології у зв'язку з війною в Україні.

Як вже писали "Коментарі", у ніч з 15 на 16 лютого Росія здійснила масштабну атаку на Україну, використавши чотири протикорабельні ракети "Циркон", балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-31П, а також 62 безпілотники різних типів. Повітряні сили України повідомили, що частину цих ракет вдалося знешкодити, зокрема дві ракети "Циркон" були збиті за допомогою систем протиповітряної оборони.