На Западе окончательно поставили крест на мире в Украине в 2026 году: озвучен страшный прогноз

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер поделился своей оценкой текущей ситуации в Украине, отметив, что Россия не показывает признаков готовности к прекращению войны. По этой причине, по его словам, не стоит ожидать мира в ближайшем будущем. Паппергер высказал свое мнение в подкасте Table.Today от Table.Briefings, подчеркнув, что из-за сложности ситуации он не видит завершения войны до 2026 года.

Фото: из открытых источников

Говоря об усилиях Rheinmetall, Паппергер отметил, что на сегодняшний день компания производит значительно больше боеприпасов, чем может реализовать на основе текущих контрактов. Это отражает масштабы оборонной поддержки, предоставленной концерном Украине в условиях войны. Однако для дальнейшего расширения поставок, в частности, зенитных систем, боеприпасов и танков, необходимо дополнительное финансирование. Это серьезный вызов, поскольку война в Украине продолжает выдвигать новые требования к оборонным производителям.

Кроме того, Паппергер поделился планами на будущее: Rheinmetall намерена значительно увеличить количество своих работников до 70 тысяч человек в ближайшие годы, что также свидетельствует о наращивании мощностей концерна. Паппергер прогнозирует, что к концу года портфель заказов компании может достигнуть 140 миллиардов евро, что подтверждает огромный спрос на оборонные технологии в связи с войной в Украине.

