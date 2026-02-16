Пока Запад увеличивает санкции против России, Кремль обнаружил новый источник прибыли в океанских водах Западной Африки. Российские рыболовные траулеры активно занимаются незаконным выловом рыбы, что приносит Москве миллиарды долларов, использованные для финансирования войны против Украины. Как сообщает Onet, эксперты военного журнала ADF, изданного Командованием США в Африке, отмечают значительные финансовые выгоды, которые Россия получает от этого хищнического промысла.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Незаконный отлов рыбы Россией в водах Западной Африки наносит огромные экономические потери прибрежным государствам, где сумма ущерба достигает миллиардов долларов. В то же время, часть этих средств используется для обхода западных санкций и для продолжения военных действий против Украины. ООН предостерегает, что более половины рыбных запасов этого региона уже находятся под угрозой истощения из-за несанкционированного улова.

Согласно экспертам ADF, российская рыболовная деятельность в африканских водах становится важной частью финансовой стратегии Кремля, ведь доходы от этой деятельности помогают удерживать армию в условиях международной изоляции. Этот метод стал частью большей стратегии, где Москва использует извлеченные в африканских странах ресурсы для обхода санкций. ООН подсчитала, что ежегодно страны Западной Африки теряют около 11,2 миллиарда долларов из-за незаконного вылова рыбы, из которых 9,4 миллиарда долларов приходятся на Россию.

По данным Индекса риска незаконного рыболовства (IUU), Россия постоянно занимает одно из ведущих мест в списке стран, совершающих незаконный лов рыбы, уступая только Китаю. Это свидетельствует о систематическом подходе России к использованию природных ресурсов в интересах собственной экономики, даже в ущерб другим странам.

Как отмечает Джозеф Сигл, эксперт по российскому влиянию в Африке, Россия по-прежнему активно эксплуатирует возможности в экономических зонах африканских стран, подобно тому, как это было с добычей полезных ископаемых, бриллиантов, нефти и газа. Кремль видит в этих ресурсах возможность обогащения и финансирования своих военных усилий.

