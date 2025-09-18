Звірська атака Путіна на Київщину: масово горять будинки і склади

У ніч на 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталася пожежа на складських приміщеннях. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, на місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Фото: з відкритих джерел

Крім того, у Бучанському районі також зафіксували наслідки ворожого удару — там спалахнув приватний будинок. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше, в ніч на 17 вересня, російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Через це на Дніпровському напрямку спостерігалися затримки низки поїздів. Також обстріли торкнулися інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській області, через що частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти в Олександрівській територіальній громаді.

16 вересня в результаті атак по Харківській області двоє чоловіків отримали поранення, також було зруйновано житловий будинок і зафіксовані інші пошкодження. В ніч на 16 вересня ворожі удари пошкодили кілька регіонів України, зокрема в Запоріжжі є жертви і постраждалі, а в Сумах частково зникло електропостачання. У Київській області цільовим ударом було уражено об'єкт, де працювали рятувальники.

Водночас українські спеціалісти з радіотехнологій, зокрема Сергій Бескрестнов, спростували необхідність вимикання мобільного зв’язку чи передачі даних через загрозу від безпілотників "Шахед". За його словами, ці дрони не управляються через мобільний зв'язок, а військові активно блокують сим-карти ворога, тому масштабне відключення послуг не потрібне.

Як вже писали "Коментарі", президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що запровадження вторинних санкцій проти держав, які сприяють Росії в обході міжнародних обмежень, стане влучним і надзвичайно ефективним кроком з боку Європейського Союзу. У коментарі литовському національному мовнику LRT, зробленому 17 вересня, глава держави охарактеризував такий захід як "постріл у десятку".