Звірська атака Путіна на Київщину: масово горять будинки і склади
commentss НОВИНИ Всі новини

Звірська атака Путіна на Київщину: масово горять будинки і склади

Після атаки у Бучанському районі спалахнула пожежа в одному з приватних будинків. Вогнеборці ДСНС уже локалізували займання.

18 вересня 2025, 08:45
Автор:
Клименко Елена

У ніч на 18 вересня внаслідок атаки російських безпілотників у Бориспільському районі Київської області сталася пожежа на складських приміщеннях. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, на місці працюють оперативні служби, які вживають усіх необхідних заходів для ліквідації наслідків.

Звірська атака Путіна на Київщину: масово горять будинки і склади

Фото: з відкритих джерел

Крім того, у Бучанському районі також зафіксували наслідки ворожого удару — там спалахнув приватний будинок. Рятувальники ДСНС оперативно локалізували пожежу. Інформації про постраждалих наразі немає.

Раніше, в ніч на 17 вересня, російські окупанти завдали удару по залізничній інфраструктурі. Через це на Дніпровському напрямку спостерігалися затримки низки поїздів. Також обстріли торкнулися інфраструктурних об’єктів у Кіровоградській області, через що частково знеструмлено обласний центр та 44 населені пункти в Олександрівській територіальній громаді. 

16 вересня в результаті атак по Харківській області двоє чоловіків отримали поранення, також було зруйновано житловий будинок і зафіксовані інші пошкодження. В ніч на 16 вересня ворожі удари пошкодили кілька регіонів України, зокрема в Запоріжжі є жертви і постраждалі, а в Сумах частково зникло електропостачання. У Київській області цільовим ударом було уражено об'єкт, де працювали рятувальники.

Водночас українські спеціалісти з радіотехнологій, зокрема Сергій Бескрестнов, спростували необхідність вимикання мобільного зв’язку чи передачі даних через загрозу від безпілотників "Шахед". За його словами, ці дрони не управляються через мобільний зв'язок, а військові активно блокують сим-карти ворога, тому масштабне відключення послуг не потрібне.

Як вже писали "Коментарі", президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що запровадження вторинних санкцій проти держав, які сприяють Росії в обході міжнародних обмежень, стане влучним і надзвичайно ефективним кроком з боку Європейського Союзу. У коментарі литовському національному мовнику LRT, зробленому 17 вересня, глава держави охарактеризував такий захід як "постріл у десятку".



