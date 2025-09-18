На Путіна чекає постріл у десятку: озвучено найкращий спосіб припинити війну

Президент Литви Ґітанас Науседа вважає, що запровадження вторинних санкцій проти держав, які сприяють Росії в обході міжнародних обмежень, стане влучним і надзвичайно ефективним кроком з боку Європейського Союзу. У коментарі литовському національному мовнику LRT, зробленому 17 вересня, глава держави охарактеризував такий захід як "постріл у десятку".

Володимир Путін. Фото: УНІАН

На думку Науседи, саме вторинний ефект — одна з головних слабких ланок попередніх санкційних рішень ЄС. Країни, які прямо не беруть участі у війні Росії проти України, але допомагають агресору уникати економічного тиску, досі залишаються практично безкарними.

"Якщо Європейський Союз справді запровадить додаткові обмеження проти таких держав у новому пакеті санкцій — це буде дуже влучний крок. Рішення, яке реально працюватиме", — підкреслив Науседа.

Його коментар прозвучав на тлі важливих міжнародних консультацій. Литовський президент провів перемовини з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом, під час яких обговорювались шляхи посилення санкційного тиску на Російську Федерацію. За словами Науседи, діалог був змістовним, а Європейська комісія погодилась відкласти остаточне рішення щодо 19-го пакету санкцій, аби узгодити його з партнерами зі США та доопрацювати на основі отриманих рекомендацій.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що новий санкційний пакет міститиме жорсткіші обмеження у сферах криптовалют, фінансів і енергетики, а також розширений список осіб і компаній, які співпрацюють із російським режимом.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 18 вересня кілька регіонів Росії знову зазнали масштабної атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи, а супутникові знімки зафіксували пожежі на стратегічно важливих об’єктах.