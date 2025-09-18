Путина ждет выстрел в десятку: озвучен лучший способ прекратить войну

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что введение вторичных санкций против государств, способствующих России в обходе международных ограничений, станет метким и чрезвычайно эффективным шагом со стороны Европейского Союза. В комментарии литовскому национальному вещателю LRT, сделанному 17 сентября, глава государства охарактеризовал такое мероприятие как "выстрел в десятку".

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По мнению Науседы, именно вторичный эффект – одно из главных слабых звеньев предыдущих санкционных решений ЕС. Страны, прямо не участвующие в войне России против Украины, но помогающие агрессору избегать экономического давления, до сих пор остаются практически безнаказанными.

"Если Европейский Союз действительно введет дополнительные ограничения против таких государств в новом пакете санкций — это будет очень точный шаг. Решение, которое будет реально работать", — подчеркнул Науседа.

Его комментарий прозвучал на фоне важнейших международных консультаций. Литовский президент провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждались пути усиления санкционного давления на Российскую Федерацию. По словам Науседи, диалог был содержательным, а Европейская комиссия согласилась отложить окончательное решение о 19-м пакете санкций, чтобы согласовать его с партнерами из США и доработать на основе полученных рекомендаций.

Ранее Урсула фон дер Ляен сообщила, что новый санкционный пакет будет содержать более жесткие ограничения в сферах криптовалют, финансов и энергетики, а также расширенный список лиц и компаний, сотрудничающих с российским режимом.

