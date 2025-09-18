logo

Главная Новости Общество Война с Россией Зверская атака Путина на Киевщину: массово горят дома и склады
НОВОСТИ

Зверская атака Путина на Киевщину: массово горят дома и склады

После атаки в Бучанском районе вспыхнул пожар в одном из частных домов. Пожарные ГСЧС уже локализовали возгорание.

18 сентября 2025, 08:45 comments2273
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошел пожар на складских помещениях. По информации Киевской областной военной администрации, на месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.

Зверская атака Путина на Киевщину: массово горят дома и склады

Фото: из открытых источников

Кроме того, в Бучанском районе также зафиксировали последствия вражеского удара – там загорелся частный дом. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, в ночь на 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому на Днепровском направлении наблюдались задержки ряда поездов. Также обстрелы затронули инфраструктурные объекты в Кировоградской области, из-за чего частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта в Александровской территориальной общине.

16 сентября в результате атак по Харьковской области двое мужчин получили ранения, также был разрушен жилой дом и зафиксированы другие повреждения. В ночь на 16 сентября вражеские удары повредили несколько регионов Украины, в частности, в Запорожье есть жертвы и пострадавшие, а в Сумах частично исчезло электроснабжение. В Киевской области целевым ударом был поражен объект, где работали спасатели.

В то же время, украинские специалисты по радиотехнологиям, в частности Сергей Бескрестнов, опровергли необходимость отключения мобильной связи или передачи данных из-за угрозы от беспилотников "Шахед". По его словам, эти дроны не управляются из-за мобильной связи, а военные активно блокируют сим-карты врага, поэтому масштабное отключение услуг не требуется.

Как уже писали "Комментарии", президент Литвы Гитанас Науседа считает, что введение вторичных санкций против государств, способствующих России в обходе международных ограничений, станет метким и чрезвычайно эффективным шагом со стороны Европейского Союза. В комментарии литовскому национальному вещателю LRT, сделанному 17 сентября, глава государства охарактеризовал такое мероприятие как "выстрел в десятку".



