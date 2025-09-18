Зверская атака Путина на Киевщину: массово горят дома и склады

В ночь на 18 сентября в результате атаки российских беспилотников в Бориспольском районе Киевской области произошел пожар на складских помещениях. По информации Киевской областной военной администрации, на месте работают оперативные службы, принимающие все необходимые меры для ликвидации последствий.

Фото: из открытых источников

Кроме того, в Бучанском районе также зафиксировали последствия вражеского удара – там загорелся частный дом. Спасатели ГСЧС оперативно локализовали пожар. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее, в ночь на 17 сентября, российские оккупанты нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре. Поэтому на Днепровском направлении наблюдались задержки ряда поездов. Также обстрелы затронули инфраструктурные объекты в Кировоградской области, из-за чего частично обесточены областной центр и 44 населенных пункта в Александровской территориальной общине.

16 сентября в результате атак по Харьковской области двое мужчин получили ранения, также был разрушен жилой дом и зафиксированы другие повреждения. В ночь на 16 сентября вражеские удары повредили несколько регионов Украины, в частности, в Запорожье есть жертвы и пострадавшие, а в Сумах частично исчезло электроснабжение. В Киевской области целевым ударом был поражен объект, где работали спасатели.

В то же время, украинские специалисты по радиотехнологиям, в частности Сергей Бескрестнов, опровергли необходимость отключения мобильной связи или передачи данных из-за угрозы от беспилотников "Шахед". По его словам, эти дроны не управляются из-за мобильной связи, а военные активно блокируют сим-карты врага, поэтому масштабное отключение услуг не требуется.

Как уже писали "Комментарии", президент Литвы Гитанас Науседа считает, что введение вторичных санкций против государств, способствующих России в обходе международных ограничений, станет метким и чрезвычайно эффективным шагом со стороны Европейского Союза. В комментарии литовскому национальному вещателю LRT, сделанному 17 сентября, глава государства охарактеризовал такое мероприятие как "выстрел в десятку".