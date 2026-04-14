Звіриний удар по Україні: куди Росія спрямувала хмари дронів

Сьогодні серед білого дня Черкащина знову опинилася під ворожим вогнем: російські окупанти атакували регіон ударними безпілотниками, що призвело до непоправної трагедії. Внаслідок обстрілу в обласному центрі загинув восьмирічний хлопчик.

За офіційними даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали ще дванадцять мешканців. Як повідомили в ОВА, "дев’ять людей госпіталізовані, троє отримали допомогу на місці".

Попри те, що силам протиповітряної оборони вдалося продемонструвати результат і "ППО знешкодила дев’ять цілей", падіння уламків спричинило значні пошкодження цивільної інфраструктури. Наразі відомо, що в місті "пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки".

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що профільні служби продовжують роботу на місцях інцидентів, оскільки "обстеження території триває". Влада та рятувальники ліквідовують наслідки атаки та надають необхідну підтримку постраждалим родинам.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень окупанти атакували Дніпро балістикою, унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, п’ятеро людей загинуло, а ще 27 – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Постраждали звичайні цивільні люди, які просто проїжджали повз місце удару на своїх автівках.

Лікар описав страшну картину поранень: металеві уламки проходили крізь людей, що перебували в автівках, а медики одночасно приймали пацієнтів із розірваними животами та складними травмами голови. На жаль, одного з постраждалих врятувати не вдалося — "сорокарічний чоловік помирає на руках анестезіолога в реанімаційній залі".