Звериный удар по Украине: куда Россия направила тучи дронов

Сегодня среди бела дня Черкасщина снова оказалась под вражеским огнем: российские оккупанты атаковали регион ударными беспилотниками, что привело к непоправимой трагедии. В результате обстрела в областном центре погиб восьмилетний мальчик.

По официальным данным, ранения разной степени тяжести получили еще двенадцать жителей. Как сообщили в ОВА, "девять человек госпитализированы, трое получили пособие на месте".

Несмотря на то, что силам противовоздушной обороны удалось продемонстрировать результат и "ПВО обезвредило девять целей", падение обломков повлекло за собой значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Пока известно, что в городе "повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки".

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец отметил, что профильные службы продолжают работу на местах инцидентов, поскольку "обследование территории продолжается". Власти и спасатели ликвидируют последствия атаки и оказывают необходимую поддержку пострадавшим семьям.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем оккупанты атаковали Днепр баллистикой, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура, пять человек погибли, а еще 27 – получили ранения разной степени тяжести. Пострадали обычные гражданские люди, просто проезжавшие мимо места удара на своих автомобилях.

Врач описал страшную картину ранений: металлические обломки проходили через людей, находившихся в автомобилях, а медики одновременно принимали пациентов с разорванными животами и сложными травмами головы. К сожалению, одного из пострадавших спасти не удалось — "сорокалетний мужчина умирает на руках анестезиолога в реанимационном зале".