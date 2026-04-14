Загроза з неба: великі групи ворожих безпілотників зафіксовано в центральних та південних областях

Сьогодні було зафіксовано масштабний рух ворожих ударних безпілотників територією України. Моніторингові ресурси повідомляють про запуск великої кількості апаратів одразу з кількох напрямків. Зокрема, під загрозою опинилися центральні регіони: "понад 20 – у напрямку Полтавщини, ще понад 30 – на Кіровоградщину", а додаткова група "до 20 штук" зафіксована з боку Курська.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Командування Повітряних Сил ЗСУ підтверджує напружену ситуацію в небі. За їхніми даними, загроза поширюється далі вглиб країни: "Ударні БпЛА із Кіровоградської обл. (Новоархангельськ) курсом на Черкащину".

Військові закликають громадян бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже "великі групи ударних БпЛА на Полтавщині та Миколаївщині" продовжують свій рух. Сили протиповітряної оборони вже розпочали роботу з відбиття нападу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень російські окупанти завдали ударів балістичними ракетами по Дніпру, унаслідок чого постраждала цивільна інфраструктура, п’ятеро людей загинуло, а понад 25 людей отримали поранення, в тому числі важкі. Люди перебувають у лікарні. Це — цивільні люди, які просто їхали у власних автомобілях, не маючи жодного стосунку до війни, окрім того, що вона увірвалася в їхнє життя. Відомо, що ракетний удар було завдано з Таганрогу РФ.