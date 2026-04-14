Угроза с неба: большие группы вражеских беспилотников зафиксированы в центральных и южных областях

Сегодня было зафиксировано масштабное движение вражеских ударных беспилотников по территории Украины. Мониторинговые ресурсы сообщают о запуске большого количества аппаратов сразу по нескольким направлениям. В частности, под угрозой оказались центральные регионы: "более 20 – в направлении Полтавщины, еще более 30 – в Кировоградскую", а дополнительная группа "до 20 штук" зафиксирована со стороны Курска.

Командование Воздушных сил ВСУ подтверждает напряженную ситуацию в небе. По их данным, угроза распространяется дальше в глубь страны: "Ударные БПЛА из Кировоградской обл. (Новоархангельск) курсом на Черкасщину".

Военные призывают граждан быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь большие группы ударных БпЛА на Полтавщине и Николаевщине продолжают свое движение. Силы противовоздушной обороны уже приступили к работе по отражению нападения.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня днем российские оккупанты нанесли удары баллистическими ракетами по Днепру, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура, пять человек погибли, а более 25 человек получили ранения, в том числе тяжелые. Люди находятся в больнице. Это гражданские люди, которые просто ехали в собственных автомобилях, не имея никакого отношения к войне, кроме того, что она ворвалась в их жизнь. Известно, что ракетный удар был нанесен из Таганрога РФ.