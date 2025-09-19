Звільнили багато сіл та готують 3 "котли" для РФ: ЗСУ пішли у потужний контрнаступ

На Донеччині Сили оборони України продовжують активні дії. Захисники вже звільнили сім населених пунктів, створюючи для противника серйозні проблеми. Про це повідомив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Контрнаступ ЗСУ на Донбасі (фото з відкритих джерел)

Він зазначив, що на Добропільському напрямку триває найбільша контратакувальна операція. За його словами, для окупантів готуються три можливі "котли", у які можуть потрапити їхні підрозділи.

"Очевидно, що найближчими днями ми не побачимо результатів, однак упродовж наступних тижнів або навіть місяців у російських військ виникатимуть серйозні проблеми. Їм доведеться перекидати сюди свої найбоєздатніші штурмові формування – десантно-штурмові війська та морську піхоту", – сказав він в ефірі 24 Каналу.

Кузан підкреслив, що операція триває вже другий місяць і не дає окупантам можливості вивести свої сили з оточення.

Щоб втримати ситуацію під Добропіллям, противник, ймовірно, буде змушений перекидати додаткові війська із Сумського напрямку.

Втрати російської армії вже сягають понад тисячі загиблих, близько сотні здалися в полон. Співвідношення втрат становить п’ять до одного на користь ЗСУ.

Також він додав, що українські штурмові підрозділи діють професійно та виважено, максимально зберігаючи особовий склад. Натомість у росіян виникають труднощі з перекиданням резервів через удари ЗСУ по командних пунктах і логістичних об’єктах. Зокрема, було знищено 15 ворожих вагонів із паливом, що ще більше ускладнило забезпечення окупантів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про мету наступу РФ на Харківщині. Основною метою російських військ на Харківському напрямку є не сам Купʼянськ, а Купʼянськ-Вузловий — важливий залізничний вузол, розташований на південь від міста. Таку думку висловив у коментарі для "Українського Радіо" військовий аналітик і керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

"І для нас, і для противника ключове значення має не саме місто, а саме Купʼянськ-Вузловий. Це важлива станція, звідки залізничні колії ведуть як до Харкова, так і в напрямку Бєлгородської та Воронезької областей, Сватового і далі — на Лиманський напрямок. Контроль над цим об’єктом дає можливість створити рокадну логістику вздовж лінії фронту — від півночі до Лиману", — пояснив експерт.