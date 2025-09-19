Освободили много сел и готовят 3 "котла" для РФ: ВСУ пошли в мощное контрнаступление

В Донецкой области Силы обороны Украины продолжают активные действия. Защитники уже уволили семь населенных пунктов, создавая для противника серьезные проблемы. Об этом сообщил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Контрнаступление ВСУ на Донбассе (фото из открытых источников)

Он отметил, что на Добропольском направлении продолжается самая большая контратаковая операция. По его словам, для окупантов готовятся три возможных "котла", в которые могут попасть их подразделения.

"Очевидно, что в ближайшие дни мы не увидим результатов, однако в течение следующих недель или даже месяцев у российских войск возникнут серьезные проблемы. Им придется перебрасывать сюда свои боеспособные штурмовые формирования – десантно-штурмовые войска и морскую пехоту", – сказал он в эфире 24 Канала.

Кузан подчеркнул, что операция длится уже второй месяц и не дает оккупантам возможности вывести свои силы из окружения.

Чтобы удержать ситуацию под Добропольем, противник, вероятно, будет вынужден опрокидывать дополнительные войска из Сумского направления.

Потери российской армии уже составляют более тысячи погибших, около сотни сдались в плен. Соотношение потерь составляет пять к одному в пользу ВСУ.

Также он добавил, что украинские штурмовые подразделения действуют профессионально и взвешенно, максимально сохраняя личный состав. Зато у россиян возникают трудности с опрокидыванием резервов из-за ударов ВСУ по командным пунктам и логистическим объектам. В частности, было уничтожено 15 вражеских вагонов с топливом, что еще больше усложнило обеспечение окупантов.

Напомним, что "Комментарии" писали о цели наступления РФ на Харьковщине . Основной целью российских войск на Харьковском направлении является не сам Купянск, а Купянск-Узловой — важный железнодорожный узел, расположенный южнее города. Такое мнение высказал в комментарии для "Украинского Радио" военный аналитик и руководитель проектов Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

"И для нас, и для противника ключевое значение имеет не сам город, а именно Купянск-Узловой. Это важная станция, откуда железнодорожные пути ведут как в Харьков, так и в направлении Белгородской и Воронежской областей, Сватового и далее — на Лиманское направление. Контроль над этим объектом дает возможность создать в Лиман", — объяснил эксперт.