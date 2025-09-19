Купʼянськ — лише початок: стало відомо про справжню мету наступу РФ на Харківщині

Основною метою російських військ на Харківському напрямку є не сам Купʼянськ, а Купʼянськ-Вузловий — важливий залізничний вузол, розташований на південь від міста. Таку думку висловив у коментарі для "Українського Радіо" військовий аналітик і керівник безпекових проєктів Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Фото: з відкритих джерел

"І для нас, і для противника ключове значення має не саме місто, а саме Купʼянськ-Вузловий. Це важлива станція, звідки залізничні колії ведуть як до Харкова, так і в напрямку Бєлгородської та Воронезької областей, Сватового і далі — на Лиманський напрямок. Контроль над цим об’єктом дає можливість створити рокадну логістику вздовж лінії фронту — від півночі до Лиману", — пояснив експерт.

На його думку, спроби встановити контроль над вузловою станцією російські сили роблять не вперше — ці плани були актуальні ще у 2024 році.

"Бої за Купʼянськ фактично розпочалися ще до анонсованого "літнього наступу" росіян. Уже тоді стало ясно, що ворог намагався переправитись через річку Оскіл — як у районі Дворічної на півночі, так і біля Сенькового на півдні. Їхня мета — захопити оборонний вузол навколо Купʼянська", — уточнив Лакійчук.

Водночас, зазначає він, ці плани не принесли очікуваного результату.

"Минуло кілька місяців, а суттєвих зрушень ворог не досяг. На півдні росіяни не змогли розгорнути достатні сили з плацдарму в районі Сенькового. Натомість на півночі, в районі Дворічної, ситуація гірша — там ворог зміг розширити свій контроль ближче до Куп’янська", — зазначив Лакійчкук.

Експерт також зауважив, що вирішальні бойові дії зараз точаться поблизу Кіндрашівки, Радьківки та Голубівки — це вже північні околиці самого Купʼянська.

Крім того, нещодавно російські війська змогли просунутися в район міського кладовища на півночі міста. З цієї локації вони намагаються дрібними групами просочитися в житлові квартали.

