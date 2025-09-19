Купянск - только начало: стало известно о настоящей цели наступления РФ на Харьковщине

Основной целью российских войск на Харьковском направлении является не сам Купянск, а Купянск-Узловой — важный железнодорожный узел, расположенный южнее города. Такое мнение высказал в комментарии для Украинского Радио военный аналитик и руководитель проектов безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Фото: из открытых источников

"И для нас, и для противника ключевое значение имеет не сам город, а именно Купянск-Узловой. Это важная станция, откуда железнодорожные пути ведут как в Харьков, так и в направлении Белгородской и Воронежской областей, Сватового и далее — на Лиманское направление. Контроль над этим объектом дает возможность создать в Лиман", — объяснил эксперт.

По его мнению, попытки установить контроль над узловой станцией российские силы предпринимают не в первый раз — эти планы были актуальны еще в 2024 году.

"Бои за Купянск фактически начались еще до анонсированного "летнего наступления" россиян. Уже тогда стало ясно, что враг пытался переправиться через реку Оскол — как в районе Двухлетней на севере, так и у Сенькового на юге. Их цель — захватить оборонный узел вокруг Купянска", — уточнил Лакий.

В то же время, отмечает он, эти планы не принесли ожидаемого результата.

"Прошло несколько месяцев, а существенных сдвигов враг не достиг. На юге россияне не смогли развернуть достаточные силы из плацдарма в районе Сенькового. На севере, в районе Двухлетней, ситуация хуже — там враг смог расширить свой контроль ближе к Купянску", — отметил Лакийчкук.

Эксперт также отметил, что решающие боевые действия сейчас ведутся вблизи Кондрашовки, Радьковки и Голубовки — это уже северные окраины самого Купянска.

Кроме того, недавно русские войска смогли продвинуться в район городского кладбища на севере города. По этой локации они пытаются мелкими группами просочиться в жилые кварталы.

