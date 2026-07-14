Звільнення Федорова стане небаченим фіаско для України: Зеленського попередили про найгірше



















Можливе звільнення міністра оборони Михайла Федорова стало однією з найбільш обговорюваних тем як в Україні, так і серед західних партнерів. Політолог Ігор Рейтерович вважає, що союзники уважно стежать за кадровими рішеннями Києва, адже вони можуть безпосередньо вплинути на темпи реформування української армії та розвиток сучасних військових технологій.

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За словами експерта, для західних столиць можлива зміна прем'єр-міністра не є критичним питанням. Значно більше занепокоєння викликає саме перспектива відставки Федорова.

"Для них зміна прем'єр-міністра практично нічого не означає. А от з приводу Федорова є дуже багато застережень і дуже багато побоювань, що це призведе до негативних наслідків і Україна зможе втратити той потенціал, який є станом на сьогодні з точки зору примушування Росії до завершення війни саме на полі бою за допомогою технологічної переваги", – зазначає Рейтерович.

Політолог звернув увагу, що за час роботи в Міністерстві оборони Федоров зробив ставку на розвиток безпілотних систем, цифровізацію війська та реформування оборонних закупівель. Саме ці напрямки, на думку багатьох партнерів України, стали одними з найуспішніших за останні місяці.

Водночас діяльність міністра викликала неоднозначну реакцію всередині країни. Частина військового керівництва критикувала його підходи, тоді як прихильники наголошували, що саме ставка на технології дозволила Україні отримати додаткові можливості для ударів по російських військових об'єктах.

"Федоров... був одним з небагатьох у владній команді, хто вірив, що Росію можна перемогти на полі бою за допомогою технологічної переваги", – наголосив експерт.

Рейтерович зазначає, що західні партнери навряд чи відкрито втручатимуться у кадрові рішення української влади, однак уважно оцінюватимуть їхні наслідки.

"Західні партнери ідею зі зняттям Федорова сприймають вкрай негативно... Ми залежимо критично від партнерів з фінансової точки зору, технологічної точки зору. Крім того, ми бачимо результати", – підкреслив політолог.

Портал "Коментарі" вже писав, що повномасштабна війна між Україною та Росією дедалі більше переходить із поля бою в повітряний простір. Після того як російські війська фактично втратили можливість швидко просуватися на фронті, головним інструментом тиску стали масовані ракетні та дронові атаки.