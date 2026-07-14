Україна жорстко розгромить Путіна у вирішальній стадії війни: на Заході приголомшили сценарієм

Повномасштабна війна між Україною та Росією дедалі більше переходить із поля бою в повітряний простір. Після того як російські війська фактично втратили можливість швидко просуватися на фронті, головним інструментом тиску стали масовані ракетні та дронові атаки. Саме тому ефективність протиповітряної оборони може визначити подальший перебіг війни. Про це пише оглядач The New York Times Сергій Шмеманн.

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На думку автора, сьогодні боротьба точиться вже не стільки за території, скільки за здатність країни витримувати постійні удари по містах, інфраструктурі та економіці.

"Битва в небі ведеться не за територію: це виснажлива дуель на виснаження, руйнування та смерть, покликана підірвати здатність і волю супротивника до продовження бою", – зазначає Шмеманн.

Журналіст нагадує слова президента Володимира Зеленського, який нещодавно наголосив, що для України зараз найважливішим є не площа контрольованої території, а достатня кількість сучасних систем ППО та ракет-перехоплювачів для захисту міст від російської балістики.

Втім, навіть за наявності фінансування виникає інша проблема – дефіцит самих боєприпасів. Попит на ракети для комплексів Patriot значно перевищує можливості виробництва, адже Україна конкурує за них не лише зі США, а й з іншими союзниками. Водночас Росія щомісяця продовжує випускати десятки балістичних ракет.

Попри це автор не вважає ситуацію безнадійною. Він переконаний, що Україна значно краще адаптується до нової фази війни.

"Українці продемонстрували чудову винахідливість в адаптації до нових форм ведення війни", – наголошує Шмеманн.

За його словами, Київ активно компенсує нестачу дорогого озброєння розвитком власних технологій, зокрема безпілотників, а також дедалі частіше завдає ударів по військово-промислових об'єктах у глибині Росії. Така стратегія дозволяє послаблювати військовий потенціал Кремля ще до запуску ракет.

Портал "Коментарі" вже писав, що у Європі триває розробка нової інтегрованої системи протиповітряної оборони FREYJA, основу якої становить українська технологія Fire Point. Її головне завдання — об'єднати європейські радари, сенсори та системи наведення з українськими ракетами-перехоплювачами, створивши єдину мережу захисту повітряного простору. Про це в коментарі РБК-Україна розповів авіаційний експерт і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський.