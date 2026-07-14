Украина жестко разгромит Путина в решающей стадии войны: на Западе ошеломили сценарием

Полномасштабная война между Украиной и Россией все больше переходит с поля боя в воздушное пространство. После того, как российские войска фактически потеряли возможность быстро продвигаться на фронте, главным инструментом давления стали массированные ракетные и дроновые атаки. Именно поэтому эффективность противовоздушной обороны может определить дальнейшее течение войны. Об этом пишет обозреватель The New York Times Сергей Шмеманн.

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По мнению автора, сегодня борьба идет уже не столько за территории, сколько за способность страны выдерживать постоянные удары по городам, инфраструктуре и экономике.

"Битва в небе ведется не за территорию: это изнурительная дуэль на истощение, разрушение и смерть, призванная взорвать способность и волю противника к продолжению боя", — отмечает Шмеманн.

Журналист напоминает слова президента Владимира Зеленского, который недавно отметил, что для Украины сейчас важнее не площадь контролируемой территории, а достаточное количество современных систем ПВО и ракет-перехватчиков для защиты городов от российской баллистики.

Впрочем, даже при наличии финансирования возникает другая проблема – дефицит боеприпасов. Спрос на ракеты для комплексов Patriot значительно превышает возможности производства, ведь Украина конкурирует за них не только со США, но и другими союзниками. В то же время, Россия ежемесячно продолжает выпускать десятки баллистических ракет.

Несмотря на это, автор не считает ситуацию безнадежной. Он убежден, что Украина гораздо лучше адаптируется к новой фазе войны.

"Украинцы продемонстрировали отличную изобретательность в адаптации к новым формам ведения войны", – отмечает Шмеманн.

По его словам, Киев активно компенсирует недостаток дорогостоящего вооружения развитием собственных технологий, в том числе беспилотников, а также все чаще наносит удары по военно-промышленным объектам в глубине России. Такая стратегия позволяет ослаблять военный потенциал Кремля еще до запуска ракет.

Портал "Комментарии" уже писал, что в Европе продолжается разработка новой интегрированной системы противовоздушной обороны FREYJA, основу которой составляет украинская технология Fire Point. Ее главная задача – объединить европейские радары, сенсоры и системы наведения с украинскими ракетами-перехватчиками, создав единую сеть защиты воздушного пространства. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал авиационный эксперт и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский.