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Увольнение Федорова станет невиданным фиаско для Украины: Зеленского предупредили о худшем

Западные партнеры связывают реформы Минобороны и технологическое развитие армии с командой Михаила Федорова, поэтому его возможное увольнение может вызвать беспокойство

14 июля 2026, 19:05
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Клименко Елена








Возможное увольнение министра обороны Михаила Федорова стало одной из наиболее обсуждаемых тем как в Украине, так и среди западных партнеров. Политолог Игорь Рейтерович считает , что союзники внимательно следят за кадровыми решениями Киева, ведь они могут напрямую повлиять на темпы реформирования украинской армии и развитие современных военных технологий.

Увольнение Федорова станет невиданным фиаско для Украины: Зеленского предупредили о худшем

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, для западных столиц возможное изменение премьер-министра не является критическим вопросом. Значительно большее беспокойство вызывает именно перспектива отставки Федорова.

"Для них смена премьер-министра практически ничего не означает. А вот по поводу Федорова очень много оговорок и очень много опасений, что это приведет к негативным последствиям и Украина сможет потерять тот потенциал, который является на сегодняшний день с точки зрения принуждения России к завершению войны именно на поле боя с помощью технологического преимущества", — отмечает Рейтерович.

Политолог обратил внимание, что за время работы в Министерстве обороны Федоров сделал ставку на развитие беспилотных систем, цифровизацию войск и реформирование оборонных закупок. Именно эти направления, по мнению многих партнеров Украины, стали одними из самых успешных за последние месяцы.

В то же время, деятельность министра вызвала неоднозначную реакцию внутри страны. Часть военного руководства критиковала его подходы, в то время как сторонники отмечали, что именно ставка на технологии позволила Украине получить дополнительные возможности для ударов по российским военным объектам.

"Федоров... был одним из немногих во властной команде, кто верил, что Россию можно победить на поле боя с помощью технологического превосходства", — подчеркнул эксперт.

Рейтерович отмечает, что западные партнеры вряд ли будут открыто вмешиваться в кадровые решения украинской власти, однако внимательно будут оценивать их последствия.

"Западные партнеры идею со снятием Федорова воспринимают крайне негативно... Мы зависим критически от партнеров с финансовой точки зрения, технологической точки зрения. Кроме того, мы видим результаты", – подчеркнул политолог.

Портал "Комментарии" уже писал , что полномасштабная война между Украиной и Россией все больше переходит с поля боя в воздушное пространство. После того, как российские войска фактически потеряли возможность быстро продвигаться на фронте, главным инструментом давления стали массированные ракетные и дроновые атаки.



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