Звільнення Дніпропетровщини: у Генштабі розповіли, яку територію контролює ворог

Операція зі звільнення території Дніпропетровської області від російських військ триває, однак говорити про повне відновлення контролю над регіоном поки зарано. Бойові дії продовжуються в районі населеного пункту Дачне. Про це Суспільному повідомили джерела у Генеральному штабі ЗСУ.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Контроль над Дніпропетровською областю відновлено ще не повністю. Під окупацією наразі залишається район населеного пункту Дачне. Бойові дії продовжуються", — повідомили військові.

Наступальна операція на Олександрівському напрямку триває ще із січня 2026 року. За інформацією Генштабу, у межах цієї операції українські підрозділи звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про масштаби просування українських сил свідчать і дані карти DeepState. Зокрема, під контроль України повернулися Зелений Гай, Новохатське, Грушівське, Толстой, Зірка, Ялта, Піддубне, Мирне, Воскресенка, Січневе, Вороне, Тернове, Березове та Степове.

Також у списку звільнених населених пунктів – Калинівське, Привілля, Злагода, Рибне та Красногірське.

Попри значне просування українських військ, ситуація на напрямку залишається динамічною. Російські підрозділи продовжують чинити опір, а окремі райони області залишаються без повного контролю України.

Таким чином, повідомлення про звільнення всієї Дніпропетровщини наразі є передчасними. Українські військові продовжують наступальні дії, а ключовим завданням залишається витіснення російських сил із району Дачного та остаточне відновлення контролю над територією області.

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