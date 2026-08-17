Освобождение Днепропетровщины: в Генштабе рассказали, какую территорию контролирует враг

Операция по освобождению территории Днепропетровской области от российских войск продолжается, однако говорить о полном возобновлении контроля над регионом пока рано. Боевые действия продолжаются в районе населённого пункта Дачное. Об этом сообщили источники в Генеральном штабе ВСУ.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Контроль над Днепропетровской областью восстановлен еще не полностью. Под оккупацией остается район населенного пункта Дачное. Боевые действия продолжаются", – сообщили военные.

Наступательная операция в Александровском направлении продолжается еще с января 2026 года. По информации Генштаба, в рамках этой операции украинские подразделения уволили 26 населенных пунктов в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

О масштабах продвижения украинских сил свидетельствуют и данные карты DeepState. В частности, под контроль Украины вернулись Зеленая Роща, Новохатское, Грушевское, Толстой, Звезда, Ялта, Поддубное, Мирное, Воскресенка, Январское, Вороно, Терново, Березовое и Степное.

Также в списке освобожденных населенных пунктов – Калиновское, Привилегия, Согласие, Рыбное и Красногорское.

Несмотря на значительное продвижение украинских войск, ситуация в направлении остается динамичной. Российские подразделения продолжают сопротивляться, а отдельные районы области остаются без полного контроля Украины.

Таким образом, сообщения об освобождении всей Днепропетровщины пока преждевременны. Украинские военные продолжают наступательные действия, а ключевой задачей остается вытеснение российских сил из района Дачного и окончательное возобновление контроля над территорией области.

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