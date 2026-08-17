Це вкрай небезпечно: чому світ став на крок ближче до ядерної війни

Світ наближається до нового етапу ядерного протистояння: система контролю над озброєннями втрачає ефективність. The Washington Post пише, що держави фактично входять у нову гонку без достатніх запобіжників.

Ядерна зброя. Фото: з відкритих джерел

Ключовою подією стало завершення дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між США та Росією. США та Росія володіють більшістю світового ядерного арсеналу, однак тепер залишилися без головної двосторонньої угоди, що обмежувала стратегічні сили.

Проблему посилює зростання інших ядерних держав. Китай швидко збільшує арсенал і не поспішає долучатися до переговорів. Північна Корея також має ядерні боєзаряди, а діалог із Пхеньяном фактично зупинився.

На цьому тлі змінюються настрої в Азії. У Південній Кореї значна частина суспільства підтримує власну ядерну зброю. Японія офіційно тримається неядерних принципів, але дедалі активніше обговорює надійність американських гарантій.

Прихильники нових арсеналів вважають, що вони можуть стримати Китай і Північну Корею. Та The Washington Post застерігає: що більше держав отримують ядерну зброю, то вищим стає ризик помилки або випадкової ескалації.

Експерти пропонують практичні запобіжники: попередження про ракетні випробування й навчання, прозорість ядерних програм, міжнародні інспекції та постійні військові канали зв'язку. Саме їх повернення, пише видання, може відвести світ від небезпечної межі.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ризик ядерної війни ще більше: яку заяву зробила КНДР на адресу США.



