Ризик ядерної війни ще більше: яку заяву зробила КНДР на адресу США

Північна Корея різко посилила риторику щодо США та Південної Кореї, звинувативши Вашингтон у провокуванні нової гонки ядерних озброєнь. У Пхеньяні заявили, що готові нарощувати власний військовий потенціал у відповідь на зовнішні загрози. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на державне Центральне інформаційне агентство Кореї.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Представник МЗС КНДР заявив, що принципом Північної Кореї залишається відповідь на нові загрози "новим рівнем стримування". У Пхеньяні також заявили, що не збираються миритися із ситуацією, яку вважають серйозною військовою конфронтацією з боку США та їхніх союзників.

Особливе обурення КНДР викликали спільні навчання Вашингтона і Сеула. Вони мають розпочатися 17 серпня та триватимуть до 27 серпня. Цього разу військові планують відпрацьовувати нові тактики й використовувати технології, які Північна Корея могла отримати внаслідок участі своїх військових у війні Росії проти України.

Заява Пхеньяна пролунала невдовзі після чергового ракетного випробування. У середу КНДР запустила балістичну ракету зі східного узбережжя. Це був уже другий ракетний запуск Північної Кореї менш ніж за тиждень.

Окремо Пхеньян атакував ядерну політику США. Північнокорейська влада заявила, що Вашингтон нібито використовує ядерну зброю для досягнення політичних і військових цілей. У КНДР стверджують, що перегляд американської ядерної доктрини може порушити баланс сил і підвищити ризик глобального конфлікту.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі заявив, що не бачить радикальних змін у ядерній стратегії Вашингтона, яку нині переглядають.

На тлі нових погроз і ракетних запусків майбутні американсько-південнокорейські навчання можуть стати черговою точкою загострення на Корейському півострові.

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