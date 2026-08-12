Росія влаштувала випробування ракет КНДР в Україні: навіщо Москва запускає їх невеликими партіями

Російські війська, ймовірно, почали використовувати північнокорейські балістичні ракети KN-23 не лише для ударів по Україні, а й для їхнього бойового тестування. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Північнокорейські ракети KN-23 Фото: із відкритих джерел

За даними експертів, Росія запускає KN-23 невеликими партіями у складі нічних ударів, що може дозволяти військовим перевіряти характеристики ракет безпосередньо в бойових умовах та одночасно коригувати їхнє застосування.

11 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що російські війська завдали удару по Запоріжжі ракетою KN-23, поставленою Північною Кореєю. Це сталося незабаром після того, як Москва відновила застосування такого типу озброєння. У ніч із 29 на 30 липня російські війська вперше з літа 2025 року використали KN-23 для удару по Дніпропетровській області.

Українські представники раніше заявляли, що Північна Корея передала Росії щонайменше 40 таких ракет. При цьому російська армія, судячи з наявних даних, використовує їх вкрай обмежено – кілька одиниць за один удар.

ISW пов'язує це з можливим бажанням Москви перевірити та підвищити точність ракет. Раніше повідомлялося, що перші північнокорейські KN-23, які застосовували Росія, демонстрували серйозні відхилення від заданих цілей. Після цього Москва та Пхеньян могли спільно працювати над покращенням їх характеристик.

За оцінкою аналітиків, накопичення Росією північнокорейських ракет здатне надалі посилити балістичні удари по Україні. Москва отримає можливість завдавати більше таких атак, не витрачаючи власні запаси ракет для комплексів С-400 та гіперзвукових "Цирконів".

Таким чином, нинішні поодинокі запуски KN-23 можуть лише підготовчим етапом перед більш масштабним використанням північнокорейського озброєння.

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