Россия устроила испытания ракет КНДР по Украине: зачем Москва запускает их небольшими партиями

Российские войска, вероятно, начали использовать северокорейские баллистические ракеты KN-23 не только для ударов по Украине, но и для их боевого тестирования. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Северокорейские ракеты KN-23. Фото: из открытых источников

По данным экспертов, Россия запускает KN-23 небольшими партиями в составе ночных ударов, что может позволять военным проверять характеристики ракет непосредственно в боевых условиях и одновременно корректировать их применение.

11 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска нанесли удар по Запорожью ракетой KN-23, поставленной Северной Кореей. Это произошло вскоре после того, как Москва возобновила применение данного типа вооружения. В ночь с 29 на 30 июля российские войска впервые с лета 2025 года использовали KN-23 для удара по Днепропетровской области.

Украинские представители ранее заявляли, что Северная Корея передала России не менее 40 таких ракет. При этом российская армия, судя по имеющимся данным, использует их крайне ограниченно – по несколько единиц за один удар.

ISW связывает это с возможным желанием Москвы проверить и повысить точность ракет. Ранее сообщалось, что первые северокорейские KN-23, применявшиеся Россией, демонстрировали серьезные отклонения от заданных целей. После этого Москва и Пхеньян могли совместно работать над улучшением их характеристик.

По оценке аналитиков, накопление Россией северокорейских ракет способно в дальнейшем усилить баллистические удары по Украине. Москва получит возможность наносить больше таких атак, не расходуя собственные запасы ракет для комплексов С-400 и гиперзвуковых "Цирконов".

Таким образом, нынешние единичные запуски KN-23 могут быть лишь подготовительным этапом перед более масштабным использованием северокорейского вооружения.

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