Риск ядерной войны еще больше: какое заявление сделала КНДР в адрес США

Северная Корея резко усилила риторику в отношении США и Южной Кореи, обвинив Вашингтон в провоцировании новой гонки ядерных вооружений. В Пхеньяне заявили, что готовы наращивать собственный военный потенциал в ответ на внешние угрозы. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на государственное Центральное информационное агентство Кореи.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Представитель МИД КНДР заявил, что принципом Северной Кореи остается ответ на новые угрозы "новым уровнем сдерживания". В Пхеньяне также заявили, что не собираются мириться с ситуацией, считающейся серьезной военной конфронтацией со стороны США и их союзников.

Особое возмущение КНДР вызвали совместные учения Вашингтона и Сеула. Они должны начаться 17 августа и продлятся до 27 августа. В этот раз военные планируют отрабатывать новые тактики и использовать технологии, которые Северная Корея могла получить в результате участия своих военных в войне России против Украины.

Заявление Пхеньяна последовало вскоре после очередного ракетного испытания. В среду КНДР запустила баллистическую ракету с восточного побережья. Это был уже второй ракетный запуск Северной Кореи менее чем через неделю.

Отдельно Пхеньян атаковал ядерную политику США. Северокорейские власти заявили, что Вашингтон якобы использует ядерное оружие для достижения политических и военных целей. В КНДР утверждают, что пересмотр американской ядерной доктрины может нарушить баланс сил и повысить риск глобального конфликта.

В то же время, заместитель министра обороны США Элбридж Колби заявил, что не видит радикальных изменений в ядерной стратегии Вашингтона, которую сейчас пересматривают.

На фоне новых угроз и ракетных запусков будущие американско-южнокорейские учения могут стать очередной точкой обострения на Корейском полуострове.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия устроила испытания ракет КНДР в Украине: зачем Москва запускает их небольшими партиями.



