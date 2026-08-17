Это крайне опасно: почему мир стал на шаг ближе к ядерной войне

Мир приближается к новому этапу ядерного противостояния: система контроля за вооружениями теряет эффективность. The Washington Post пишет, что государства фактически входят в новую гонку без достаточных предохранителей.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Ключевым событием стало завершение действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией. США и Россия владеют большинством мирового ядерного арсенала, однако теперь остались без главного двустороннего соглашения, которое ограничивало стратегические силы.

Проблему усугубляет рост других ядерных государств. Китай быстро увеличивает арсенал и не торопится приобщаться к переговорам. У Северной Кореи также есть ядерные боезаряды, а диалог с Пхеньяном фактически остановился.

На этом фоне меняются настроения в Азии. В Южной Корее значительная часть общества поддерживает собственное ядерное оружие. Япония официально придерживается неядерных принципов, но все активнее обсуждает надежность американских гарантий.

Сторонники новых арсеналов считают, что они могут умерить Китай и Северную Корею. Но The Washington Post предостерегает: чем больше государств получают ядерное оружие, тем выше риск ошибки или случайной эскалации.

Эксперты предлагают практические предохранители: предупреждение о ракетных испытаниях и обучении, прозрачность ядерных программ, международные инспекции и постоянные военные каналы связи. Именно их возвращение, пишет издание, может увести мир от опасного предела.

Также издание "Комментарии" сообщало — риск ядерной войны еще больше: какое заявление сделала КНДР в адрес США.



