Звідки взялися ракети Patriot: чи справді Україна знову може збивати балістику

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Кравцев Сергей
В ніч проти 14 липня РФ під час атаки запустила по Україні вісім балістичних ракет "Искандер-М"/С-400. Повітряні сили відзвітували про збиття п’яти повітряних цілей. Чи справді Україна знову може збивати балістику? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що ситуація може свідчити про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.
За словами Долінце, може йтися про отримання певної кількості таких засобів. Також експерт зауважив: необхідно розуміти, що можливість відбиття балістики відкриває більші спроможності щодо виявлення і ураження ворожих повітряних цілей.
Військовий експерт Олег Жданов в коментарі "Фокусу" припустив, що для перехоплення п'яти російських балістичних ракет могли використати саме п'ять протиракет, переданих Польщею.
За його словами, за нормативами для знищення однієї балістичної цілі необхідно запускати дві протиракети. Однак через гострий дефіцит боєприпасів українські фахівці намагаються витрачати по одній ракеті на кожну ціль.
Як приклад він навів одну з попередніх атак на Київ, коли росіяни запустили дві балістичні ракети, а для їх перехоплення, за його словами, також витратили по одній протиракеті.
Жданов не виключив, що російські війська могли навмисно провести коротку атаку вісьмома ракетами, щоб перевірити стан української протиракетної оборони та змусити Україну витратити наявні перехоплювачі.
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