Звідки взялися ракети Patriot: чи справді Україна знову може збивати балістику

В ніч проти 14 липня РФ під час атаки запустила по Україні вісім балістичних ракет "Искандер-М"/С-400. Повітряні сили відзвітували про збиття п’яти повітряних цілей. Чи справді Україна знову може збивати балістику? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

Збиття балістики неможливе без протибалістичних засобів ураження

Авіаційний експерт Богдан Долінце припустив, що ситуація може свідчити про те, що Україна отримала протибалістичні засоби ураження.

"Збиття балістики неможливе без протибалістичних засобів ураження. Тобто саме за допомогою ракет PAC-3, бо на сьогодні інших комплексів Україна не має", — поясни експерт.

За словами Долінце, може йтися про отримання певної кількості таких засобів. Також експерт зауважив: необхідно розуміти, що можливість відбиття балістики відкриває більші спроможності щодо виявлення і ураження ворожих повітряних цілей.

"Бо це означає, що українські радари можуть працювати і виявляти ці цілі, адже у разі неможливості перехоплювати балістику, тобто за відсутності ракет, зазвичай, радари не вмикають. Бо щойно радар вмикається, то ворог його одразу бачить і може намагатися вразити його балістичною ракетою", — наголосив експерт.

Російські війська могли навмисно провести коротку атаку вісьмома ракетами

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі "Фокусу" припустив, що для перехоплення п'яти російських балістичних ракет могли використати саме п'ять протиракет, переданих Польщею.

За його словами, за нормативами для знищення однієї балістичної цілі необхідно запускати дві протиракети. Однак через гострий дефіцит боєприпасів українські фахівці намагаються витрачати по одній ракеті на кожну ціль.

"Польські п'ять – це те, що нам передали. І п'ять балістичних ракет збито. Ось і відповідь на запитання. За нормою потрібно дві протиракети, але в нас є досвід, і ми намагаємося витрачати по одній ракеті через жорсткий дефіцит", — пояснив Жданов.

Як приклад він навів одну з попередніх атак на Київ, коли росіяни запустили дві балістичні ракети, а для їх перехоплення, за його словами, також витратили по одній протиракеті.

"Ми змушені так робити. Промахнулися – значить, промахнулися. Влучили – значить, влучили. Витрачати по дві ракети для нас – це просто катастрофа, ми не можемо собі такого дозволити. Наші фахівці в цьому вже аси", — зазначив експерт.

Жданов не виключив, що російські війська могли навмисно провести коротку атаку вісьмома ракетами, щоб перевірити стан української протиракетної оборони та змусити Україну витратити наявні перехоплювачі.

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