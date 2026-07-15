Откуда взялись ракеты Patriot: действительно ли Украина снова может сбивать баллистику

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Кравцев Сергей
В ночь на 14 июля РФ во время атаки запустила по Украине восемь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Воздушные силы отчитались об уничтожении пяти воздушных целей. Действительно ли Украина снова может сбивать баллистику? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что ситуация может свидетельствовать, что Украина получила противобаллистические средства поражения.
По словам Долинце, речь может идти о получении определенного количества таких средств. Также эксперт отметил: необходимо понимать, что возможность отражения баллистики открывает большие возможности по выявлению и поражению враждебных воздушных целей.
Военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Фокусу" предположил, что для перехвата пяти российских баллистических ракет могли использовать пять противоракет, переданных Польшей.
По его словам, по нормативам для уничтожения одной баллистической цели необходимо запускать две противоракеты. Однако из-за острого дефицита боеприпасов украинские специалисты пытаются тратить по одной ракете на каждую цель.
В качестве примера он привел одну из предварительных атак на Киев, когда россияне запустили две баллистические ракеты, а для их перехвата, по его словам, также потратили по одной противоракете.
Жданов не исключил, что российские войска могли намеренно провести короткую атаку восемью ракетами, чтобы проверить состояние украинской противоракетной обороны и заставить Украину потратить перехватчики.
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