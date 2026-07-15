Откуда взялись ракеты Patriot: действительно ли Украина снова может сбивать баллистику

В ночь на 14 июля РФ во время атаки запустила по Украине восемь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Воздушные силы отчитались об уничтожении пяти воздушных целей. Действительно ли Украина снова может сбивать баллистику? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Избиение баллистики невозможно без противобаллистических средств поражения

Авиационный эксперт Богдан Долинце предположил, что ситуация может свидетельствовать, что Украина получила противобаллистические средства поражения.

"Избиение баллистики невозможно без противобаллистических средств поражения. То есть именно с помощью ракет PAC-3, потому что на сегодняшний день других комплексов у Украины нет", — пояснил эксперт.

По словам Долинце, речь может идти о получении определенного количества таких средств. Также эксперт отметил: необходимо понимать, что возможность отражения баллистики открывает большие возможности по выявлению и поражению враждебных воздушных целей.

"Потому что это означает, что украинские радары могут работать и выявлять эти цели, ведь в случае невозможности перехватывать баллистику, то есть при отсутствии ракет обычно радары не включают. Так как только радар включается, враг его сразу видит и может пытаться поразить его баллистической ракетой", — подчеркнул эксперт.

Российские войска могли намеренно провести короткую атаку восемью ракетами

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Фокусу" предположил, что для перехвата пяти российских баллистических ракет могли использовать пять противоракет, переданных Польшей.

По его словам, по нормативам для уничтожения одной баллистической цели необходимо запускать две противоракеты. Однако из-за острого дефицита боеприпасов украинские специалисты пытаются тратить по одной ракете на каждую цель.

"Польские пять – это то, что нам передали. И пять баллистических ракет сбиты. Вот и ответ на вопрос. По норме нужно две противоракеты, но у нас есть опыт, и мы пытаемся тратить по одной ракете из-за жесткого дефицита", — пояснил Жданов.

В качестве примера он привел одну из предварительных атак на Киев, когда россияне запустили две баллистические ракеты, а для их перехвата, по его словам, также потратили по одной противоракете.

"Мы вынуждены так делать. Промахнулись – значит, промахнулись. Попали – значит, попали. Тратить по две ракеты для нас – это просто катастрофа, мы не можем себе такого позволить. Наши специалисты в этом уже асы", — отметил эксперт.

Жданов не исключил, что российские войска могли намеренно провести короткую атаку восемью ракетами, чтобы проверить состояние украинской противоракетной обороны и заставить Украину потратить перехватчики.

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