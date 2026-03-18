Звання Героя України посмертно: які виплати та пільги отримують родичі

В Україні триває війна, і дедалі частіше з’являються петиції про присвоєння звання Героя України військовим, які загинули, захищаючи державу.

Герой України посмертно

Це найвища державна нагорода, запроваджена у 1998 році. Вона передбачає дві відзнаки — орден "Золота Зірка" за героїзм та "Орден Держави" за визначні заслуги. Станом на лютий 2026 року звання отримали понад 1270 осіб.

Родини загиблих Героїв мають право на соціальні гарантії та фінансову підтримку від держави.

Зокрема, передбачена повна компенсація комунальних послуг — оплата світла, води, опалення та інших витрат покривається на 100%.

У сфері медицини родичі можуть отримувати безкоштовні ліки за рецептом, а також мають право на безоплатне лікування, госпіталізацію та обслуговування у медичних закладах.

Держава також забезпечує безкоштовне поховання Героя та встановлення надгробка, а також гарантує вшанування пам’яті загиблого.

Право на виплати мають найближчі родичі: дружина або чоловік, батьки, а також діти до 18 років або до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі.

Серед фінансової підтримки передбачена одноразова допомога у розмірі 50 прожиткових мінімумів. У 2026 році це близько 166 тисяч гривень, які розподіляються між членами родини.

Також родина може отримувати щомісячні виплати на рівні 1,5 мінімальної заробітної плати або надбавку до пенсії: 70% від пенсії годувальника для одного непрацездатного члена сім’ї та 90% — якщо таких осіб двоє або більше.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Командир підрозділу "Птахи" Сил безпілотних систем повідомив про значні втрати російських військ під час активізації штурмових дій на сході та півдні України.