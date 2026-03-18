Звание Героя Украины посмертно: какие выплаты и льготы получают родственники

В Украине продолжается война, и все чаще появляются петиции о присвоении звания Героя Украины погибшим военным, защищая государство.

Герой Украины посмертно

Это самая высокая государственная награда, введенная в 1998 году. Она предусматривает два знака отличия — орден "Золотая Звезда" за героизм и "Орден Государства" за выдающиеся заслуги. На февраль 2026 года звание получили более 1270 человек.

Семьи погибших Героев имеют право на социальные гарантии и финансовую поддержку от государства.

В частности, предусмотрена полная компенсация коммунальных услуг – оплата света, воды, отопления и других расходов покрывается на 100%.

В сфере медицины родственники могут получать бесплатные лекарства по рецепту, а также имеют право на бесплатное лечение, госпитализацию и обслуживание в медицинских учреждениях.

Государство также обеспечивает бесплатное захоронение Героя и установку надгробия, а также гарантирует память погибшего.

Право на выплаты имеют самые близкие родственники: жена или муж, родители, а также дети до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневной форме.

Среди финансовой поддержки предусмотрена единовременная помощь в размере 50 прожиточных минимумов. В 2026 году это около 166 тысяч гривен, распределяемых между членами семьи.

Также семья может получать ежемесячные выплаты на уровне 1,5 минимальной заработной платы или надбавку к пенсии: 70% от пенсии кормильца для одного нетрудоспособного члена семьи и 90% — если таких двое или больше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Командир подразделения "Птицы" Сил беспилотных систем сообщил о значительных потерях российских войск во время активизации штурмовых действий на востоке и юге Украины.