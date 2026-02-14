Зв'язок ворога впав: ЗСУ пішли у контрнаступ

Сили оборони України розпочали серію локальних контратак на ключових ділянках фронту після того, як російські війська зіткнулися із серйозною кризою зв'язку. Втрата доступу до супутникових терміналів Starlink та обмеження на використання месенджерів суттєво послабили координацію підрозділів РФ, створивши сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ.

За даними британського видання The Telegraph з посиланням на Інститут вивчення війни, українські підрозділи проводять контратаки для відновлення контролю та зв'язку між позиціями на лінії на південь від Добропілля і на північ від Варварівки. Бойові дії активізувалися в районах Тернуватого, Добропілля та Залізничного, неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області та Запорізької області.

Аналітики зазначають, що дії ЗСУ стали можливими багато в чому завдяки втраті російськими військами доступу до систем супутникового зв'язку. Повідомляють, що до 90% підрозділів РФ зіткнулися з перебоями комунікації після відключення терміналів, які, як з'ясувалося, використовувалися навіть на ударних безпілотниках типу Shahed. Додатковий удар по управлінню військами завдало рішення Кремля обмежити використання месенджера Telegram, на якому трималася значна частина військової координації.

Паралельно Україна посилила удари по стратегічних об'єктах у глибині російської території. Зокрема, крилатими ракетами було вражено великий склад боєприпасів під Волгоградом та підприємство з виробництва ракет у Тамбовській області. Крім того, за даними журналістів, українські сили знищили близько 6000 безпілотників у районі Суджі у Курській області – це один із найбільших разових ударів по арсеналу РФ.

На тлі військових невдач Москва готується до нового раунду переговорів у Женеві. Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, якого раніше у Києві критикували за жорстку позицію та спроби затягнути переговорний процес. Повернення Мединського може свідчити, що Кремль прагне виграти час, незважаючи на погіршення ситуації на полі бою.

