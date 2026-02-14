logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зв'язок ворога впав: ЗСУ пішли у контрнаступ
commentss НОВИНИ Всі новини

Зв'язок ворога впав: ЗСУ пішли у контрнаступ

Відключення терміналів і хаос у комунікаціях армії РФ відкрили Україні вікно можливостей - Кремль втрачає контроль на фронті

14 лютого 2026, 08:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України розпочали серію локальних контратак на ключових ділянках фронту після того, як російські війська зіткнулися із серйозною кризою зв'язку. Втрата доступу до супутникових терміналів Starlink та обмеження на використання месенджерів суттєво послабили координацію підрозділів РФ, створивши сприятливі умови для наступальних дій ЗСУ.

Зв'язок ворога впав: ЗСУ пішли у контрнаступ

Контрнаступ ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними британського видання The Telegraph з посиланням на Інститут вивчення війни, українські підрозділи проводять контратаки для відновлення контролю та зв'язку між позиціями на лінії на південь від Добропілля і на північ від Варварівки. Бойові дії активізувалися в районах Тернуватого, Добропілля та Залізничного, неподалік адміністративного кордону Дніпропетровської області та Запорізької області.

Аналітики зазначають, що дії ЗСУ стали можливими багато в чому завдяки втраті російськими військами доступу до систем супутникового зв'язку. Повідомляють, що до 90% підрозділів РФ зіткнулися з перебоями комунікації після відключення терміналів, які, як з'ясувалося, використовувалися навіть на ударних безпілотниках типу Shahed. Додатковий удар по управлінню військами завдало рішення Кремля обмежити використання месенджера Telegram, на якому трималася значна частина військової координації.

Паралельно Україна посилила удари по стратегічних об'єктах у глибині російської території. Зокрема, крилатими ракетами було вражено великий склад боєприпасів під Волгоградом та підприємство з виробництва ракет у Тамбовській області. Крім того, за даними журналістів, українські сили знищили близько 6000 безпілотників у районі Суджі у Курській області – це один із найбільших разових ударів по арсеналу РФ.

На тлі військових невдач Москва готується до нового раунду переговорів у Женеві. Російську делегацію очолить помічник президента РФ Володимир Мединський, якого раніше у Києві критикували за жорстку позицію та спроби затягнути переговорний процес. Повернення Мединського може свідчити, що Кремль прагне виграти час, незважаючи на погіршення ситуації на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — про що говорить новий дедлайн закінчення війни від Трампа: як бути Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/13/ukraine-counter-offensive-after-russian-starlink-blackout/
Теги:

Новини

Всі новини