Связь врага рухнула: ВСУ пошли в контрнаступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Связь врага рухнула: ВСУ пошли в контрнаступление

Отключение терминалов и хаос в коммуникациях армии РФ открыли Украине окно возможностей — Кремль теряет контроль на фронте

14 февраля 2026, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Силы обороны Украины начали серию локальных контратак на ключевых участках фронта после того, как российские войска столкнулись с серьезным кризисом связи. Потеря доступа к спутниковым терминалам Starlink и ограничения на использование мессенджеров существенно ослабили координацию подразделений РФ, создав благоприятные условия для наступательных действий ВСУ.

Связь врага рухнула: ВСУ пошли в контрнаступление

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

По данным британского издания The Telegraph со ссылкой на Институт изучения войны, украинские подразделения проводят контратаки для восстановления контроля и связи между позициями на линии южнее Доброполья и севернее Варваровки. Боевые действия активизировались в районах Тернуватого, Доброполья и Железнодорожного, недалеко от административной границы Днепропетровской области и Запорожской области.

Аналитики отмечают, что действия ВСУ стали возможны во многом благодаря потере российскими войсками доступа к системам спутниковой связи. Сообщается, что до 90% подразделений РФ столкнулись с перебоями коммуникации после отключения терминалов, которые, как выяснилось, использовались даже на ударных беспилотниках типа Shahed. Дополнительный удар по управлению войсками нанесло и решение Кремля ограничить использование мессенджера Telegram, на котором держалась значительная часть военной координации.

Параллельно Украина усилила удары по стратегическим объектам в глубине российской территории. В частности, крылатыми ракетами были поражены крупный склад боеприпасов под Волгоградом и предприятие по производству ракет в Тамбовской области. Кроме того, по данным журналистов, украинские силы уничтожили около 6000 беспилотников в районе Суджи в Курской области – это один из крупнейших разовых ударов по арсеналу РФ.

На фоне военных неудач Москва готовится к новому раунду переговоров в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский, которого ранее в Киеве критиковали за жесткую позицию и попытки затянуть переговорный процесс. Возвращение Мединского может свидетельствовать о том, что Кремль стремится выиграть время, несмотря на ухудшение ситуации на поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорит новый дедлайн окончания войны от Трампа: как быть Украине.




Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2026/02/13/ukraine-counter-offensive-after-russian-starlink-blackout/
