Зв'язок під ударом: які ультиматуми почали виставляти солдатам в армії РФ

У російських військових підрозділах почали вимагати від солдатів видаляти популярний месенджер Telegram, який широко використовується для зв'язку на полі бою. Такі події можуть серйозно ускладнити комунікацію між підрозділами армії РФ. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, про відповідні накази повідомив один із російських військових блогерів. За його словами, в окремих підрозділах російські військовослужбовці отримали розпорядження видалити програму зі своїх телефонів. Більше того, військова поліція нібито проводить перевірки пристроїв, щоби переконатися, що наказ виконаний.

Одночасно російське командування намагається просувати альтернативу – державний месенджер Max. Однак, за словами блогера, новий додаток незручний у використанні і не забезпечує необхідної швидкості та надійності зв'язку. Більше того, деякі підрозділи спеціальних сил навпаки заборонили використовувати цей сервіс.

У ISW зазначають, що використання заборони відбувається нерівномірно. Одні підрозділи виконують наказ та переходять на новий месенджер, тоді як інші продовжують використовувати Telegram для оперативної комунікації.

Аналітики вважають, що така неоднорідність може свідчити про те, що ініціатива походить від окремих командирів, а не є централізованим рішенням Міністерства оборони Росії. Водночас, це може вказувати на спроби деяких командирів продемонструвати лояльність Кремлю, впроваджуючи обмеження ще до офіційних розпоряджень.

Експерти попереджають: якщо заборона Telegram стане масовою, це може серйозно погіршити систему командування та управління у російській армії. Проблеми зі зв'язком у російських військ вже загострилися після блокування супутникового інтернету Starlink на початку лютого, і нові обмеження здатні лише посилити цю кризу.

