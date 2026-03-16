Франция готовит для Украины секретное оружие против ракет РФ: детали

Франция планирует передать Украине новую версию зенитно-ракетной системы SAMP/T NG, чтобы протестировать ее эффективность в реальных боевых условиях против российских баллистических ракет. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление президента Украины.

ЗРК SAMP/T NG. Фото: из открытых источников

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, соответствующая договоренность была достигнута во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что новейшие комплексы будут переданы Украине в 2026 году, однако точное количество систем и сроки их снабжения пока не разглашаются.

Зеленский подчеркнул, что Украина станет первой страной, которая получит эти комплексы для использования в боевых условиях. Если система подтвердит свою эффективность в перехвате баллистических ракет, то Киев сможет рассчитывать на дальнейшее расширение поставок.

В ISW отмечают, что подобная помощь имеет критическое значение на фоне изменений в тактике российских ударов. Россия все чаще применяет комбинированные атаки, в которых растет доля баллистических ракет. Это значительно усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Аналитики подчеркивают, что укрепление украинских ПВО современными западными системами остается ключевым фактором для защиты городов и критической инфраструктуры. Особенно важны комплексы, способные перехватывать баллистические ракеты, представляющие собой одну из самых больших угроз во время массированных ударов РФ.

Ожидается, что боевые испытания новой системы могут стать важным этапом не только для обороны Украины, но и развития европейских технологий противоракетной обороны.

