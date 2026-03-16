Франція готує для України секретну зброю проти ракет РФ: деталі

Франція планує передати Україні найновішу версію зенітно-ракетної системи SAMP/T NG, щоб протестувати її ефективність у реальних бойових умовах проти російських балістичних ракет. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на заяву президента України.

ЗРК SAMP/T NG. Фото: з відкритих джерел

За словами українського лідера Володимира Зеленського, відповідну домовленість було досягнуто під час переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном. Очікується, що новітні комплекси будуть передані Україні у 2026 році, однак точна кількість систем та строки їхнього постачання поки не розголошуються.

Зеленський наголосив, що Україна стане першою країною, яка отримає ці комплекси для використання у бойових умовах. Якщо система підтвердить свою ефективність у перехопленні балістичних ракет, Київ зможе розраховувати на подальше розширення поставок.

У ISW зазначають, що така допомога має критичне значення на тлі змін у тактиці російських ударів. Росія дедалі частіше застосовує комбіновані атаки, у яких зростає частка саме балістичних ракет. Це значно ускладнює роботу української протиповітряної оборони.

Аналітики підкреслюють, що зміцнення української ППО сучасними західними системами залишається ключовим фактором для захисту міст і критичної інфраструктури. Особливо важливими є комплекси, здатні перехоплювати балістичні ракети, які становлять одну з найбільших загроз під час масованих ударів РФ.

Очікується, що бойові випробування нової системи можуть стати важливим етапом не лише для оборони України, а й для розвитку європейських технологій протиракетної оборони.

