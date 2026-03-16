Связь под ударом: какие ультиматумы начали выставлять солдатам в армии РФ

В российских военных подразделениях начали требовать от солдат удалять популярный мессенджер Telegram, который широко используется для связи на поле боя. Такие действия могут серьезно осложнить коммуникацию между подразделениями армии РФ. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, о соответствующих приказах сообщил один из российских военных блогеров. По его словам, в отдельных подразделениях российские военнослужащие получили распоряжение удалить приложение со своих телефонов. Более того, военная полиция якобы проводит проверки устройств, чтобы убедиться, что приказ выполнен.

Одновременно российское командование пытается продвигать альтернативу – государственный мессенджер Max. Однако, по словам блогера, новое приложение неудобно в использовании и не обеспечивает необходимой скорости и надежности связи. Более того, некоторые подразделения специальных сил, наоборот, запретили использовать этот сервис.

В ISW отмечают, что внедрение запрета происходит неравномерно. Одни подразделения выполняют приказ и переходят на новый мессенджер, тогда как другие продолжают использовать Telegram для оперативной коммуникации.

Аналитики считают, что такая неоднородность может свидетельствовать о том, что инициатива исходит от отдельных командиров, а не является централизованным решением Министерство обороны России. В то же время это может указывать на попытки некоторых командиров продемонстрировать лояльность Кремлю, внедряя ограничения еще до официальных распоряжений.

Эксперты предупреждают: если запрет Telegram станет массовым, это может серьезно ухудшить систему командования и управления в российской армии. Проблемы со связью у российских войск уже обострились после блокировки спутникового интернета Starlink в начале февраля, и новые ограничения способны лишь усилить этот кризис.

Читайте также на портале "Комментарии" — Франция готовит для Украины секретное оружие против ракет РФ: детали.



