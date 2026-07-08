Зв'язок через дрони та рації: як прихильники «руського міру» під Костянтинівкою виходили на контакт із РФ

У Костянтинівській громаді Донецької області виявили чергову родину так званих "почекунів", які залишилися в зоні бойових дій та пішли на співпрацю з російськими пропагандистами. Очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко звернув особливу увагу на те, що дорослі знову наражали на смертельну небезпеку неповнолітню дитину, та закликав Офіс омбудсмена посилити контроль за евакуацією малечі з прифронтових територій.

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Жінка, яка разом із чоловіком та дитиною переховувалася в очікуванні загарбників, відверто розповіла на камеру, як саме вони намагалися привернути увагу ворожих безпілотників. Для цього вони виготовили спеціальний плакат.

"Вивод ять мирне населення з напрямку Костянтинівка. Ми з чоловіком вирішили ризикнути і написати "Сім'я з дитиною"", — ділиться подробицями колаборантка.

Своє рішення вона пояснює тим, що поруч перебували українські військові, що нібито створювало для них загрозу.

Коли на подвір'я прилетів черговий російський дрон, родина почала подавати йому знаки. За словами жінки, безпілотник зафіксував їх, "помахав" і полетів далі виконувати бойове завдання, після чого окупанти скинули їм засоби зв'язку.

"Чуємо звук, ну його не можна забути, це звук коптера, він летить і падає нам в город. Ми біжимо з чоловіком за цим коптером, дивимося, а там рація", — згадує вона.

Коли прихильниця окупантів увімкнула пристрій, з нею одразу заговорили військові РФ.

"Я виходжу на рацію, на цю взаємодію, і перші слова "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?"" — розповідає мешканка Костянтинівської громади.

За її словами, від почутого у неї ледь не стався серцевий напад, адже загарбники пообіцяли згодом вивести їх із зони боїв.

Надалі російські військові повністю координували та забезпечували родину. Кожного разу, коли у цивільних виникали побутові проблеми, окупанти застосовували безпілотну авіацію.

"Ми зв'язувалися, коли у нас закінчувалися продукти або сідала батарейка для рації, до нас одразу прилітав коптер", — зазначає жінка.

Вона також додала, що росіяни дуже турбувалися про безпеку своїх інформаторів і просили їх не виходити зайвий раз на вулицю, пообіцявши у разі втрати техніки просто "скинути ще одну".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін повідомляв про те, що у Костянтинівці лишалося понад тисячу людей, і вже розпочалася їх евакуація на окуповані території та до РФ.