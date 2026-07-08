Связь через дроны и рации: как сторонники "русского мира" под Константиновкой выходили на контакт с РФ

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
В Константиновской громаде Донецкой области обнаружили очередную семью так называемых "подопечных", которые остались в зоне боевых действий и пошли на сотрудничество с российскими пропагандистами. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обратил особое внимание на то, что взрослые вновь подвергали смертельной опасности несовершеннолетнего ребенка, и призвал Офис омбудсмена усилить контроль за эвакуацией малышей с прифронтовых территорий.
Скриншот из видео
Женщина, которая с мужем и ребенком пряталась в ожидании захватчиков, откровенно рассказала на камеру, как именно они пытались привлечь внимание вражеских беспилотников. Для этого они изготовили специальный плакат.
Когда во двор прилетел очередной русский дрон, семья начала подавать ему знаки. По словам женщины, беспилотник зафиксировал их, "помахал" и полетел дальше выполнять боевое задание, после чего оккупанты сбросили им средства связи.
По ее словам, от услышанного у нее чуть не произошло сердечное приступ, ведь захватчики пообещали впоследствии вывести их из зоны боев.
В дальнейшем русские военные полностью координировали и обеспечивали семью. Каждый раз, когда у гражданских возникали бытовые проблемы, оккупанты применяли беспилотную авиацию.
Она также добавила, что россияне очень беспокоились о безопасности своих информаторов и просили их не выходить лишний раз на улицу, пообещав в случае потери техники просто "сбросить еще одну".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщал о том, что в Константиновке оставалось более тысячи человек, и уже началась их эвакуация на оккупированные территории и в РФ.