В Константиновской громаде Донецкой области обнаружили очередную семью так называемых "подопечных", которые остались в зоне боевых действий и пошли на сотрудничество с российскими пропагандистами. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обратил особое внимание на то, что взрослые вновь подвергали смертельной опасности несовершеннолетнего ребенка, и призвал Офис омбудсмена усилить контроль за эвакуацией малышей с прифронтовых территорий.

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Женщина, которая с мужем и ребенком пряталась в ожидании захватчиков, откровенно рассказала на камеру, как именно они пытались привлечь внимание вражеских беспилотников. Для этого они изготовили специальный плакат.

" Выводят мирное население из направления Константиновка. Мы с мужем решили рискнуть и написать "Семья с ребенком"", — делится подробностями коллаборантка.

Свое решение она объясняет тем, что рядом находились украинские военные, что якобы представляло для них угрозу.

Когда во двор прилетел очередной русский дрон, семья начала подавать ему знаки. По словам женщины, беспилотник зафиксировал их, "помахал" и полетел дальше выполнять боевое задание, после чего оккупанты сбросили им средства связи.

"Слышим звук, ну его нельзя забыть, это звук коптера, он улетает и падает нам в огород. Мы бежим с мужем за этим коптером, смотрим, а там рация", — вспоминает она.

Когда поклонница оккупантов включила устройство, с ним сразу заговорили военные РФ.

"Я выхожу на право, на это взаимодействие, и первые слова "Здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?" — рассказывает жительница Константиновской громады.

По ее словам, от услышанного у нее чуть не произошло сердечное приступ, ведь захватчики пообещали впоследствии вывести их из зоны боев.

В дальнейшем русские военные полностью координировали и обеспечивали семью. Каждый раз, когда у гражданских возникали бытовые проблемы, оккупанты применяли беспилотную авиацию.

"Мы связывались, когда у нас заканчивались продукты или садилась батарейка для рации, к нам сразу прилетал коптер", — отмечает женщина.

Она также добавила, что россияне очень беспокоились о безопасности своих информаторов и просили их не выходить лишний раз на улицу, пообещав в случае потери техники просто "сбросить еще одну".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин сообщал о том, что в Константиновке оставалось более тысячи человек, и уже началась их эвакуация на оккупированные территории и в РФ.