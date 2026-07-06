Окупанти вже евакуюють людей з Костянтинівки: Пушилін заявив про захоплення міста

Очільник підконтрольного Кремлю угруповання "ДНР" Денис Пушилін в ефірі російських "Вестей" прокоментував перебіг бойових дій на Донеччині. За його словами, окупаційні підрозділи зараз завершують перевірку території Костянтинівки, яка слугувала важливим форпостом для українських сил.

Денис Пушилін. Фото з відкритих джерел

"Для українських збройних формувань місто було ключовим вузлом оборони та справжньою фортецею, — стверджує ватажок "ДНР", — а багатоповерхівки Костянтинівки противник перетворив на свої опорні пункти".

Очільник маріонеткового режиму заявив, що в населеному пункті досі може перебувати близько тисячі цивільних мешканців. За його твердженням, для їхнього переміщення вже облаштовано пункти тимчасового розміщення.

"Зараз підрозділи здійснюють дозачистку Костянтинівки, — зазначив Пушилін, — а також існує можливість евакуювати жителів міста у безпечні райони".

Окрім цього, ватажок бойовиків визнав, що внаслідок боїв місто зазнало вкрай важких руйнувань. Коментуючи подальший розвиток подій на фронті, він заявив про просування російських сил у напрямку селища Осикове на північний захід від Костянтинівки та в бік Блакитних озер. Також Пушилін стверджує, що в окремих зонах Лиману загарбники вже розпочали інженерні роботи з розмінування та зачистки території.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував заяви Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині, запропонувавши російському лідеру Володимиру Путіну провести там особисту зустріч. У Москві оперативно відреагували на слова українського президента.