Окупанти вже евакуюють людей з Костянтинівки: Пушилін заявив про захоплення міста

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Недилько Ксения
Очільник підконтрольного Кремлю угруповання "ДНР" Денис Пушилін в ефірі російських "Вестей" прокоментував перебіг бойових дій на Донеччині. За його словами, окупаційні підрозділи зараз завершують перевірку території Костянтинівки, яка слугувала важливим форпостом для українських сил.
Денис Пушилін. Фото з відкритих джерел
Очільник маріонеткового режиму заявив, що в населеному пункті досі може перебувати близько тисячі цивільних мешканців. За його твердженням, для їхнього переміщення вже облаштовано пункти тимчасового розміщення.
Окрім цього, ватажок бойовиків визнав, що внаслідок боїв місто зазнало вкрай важких руйнувань. Коментуючи подальший розвиток подій на фронті, він заявив про просування російських сил у напрямку селища Осикове на північний захід від Костянтинівки та в бік Блакитних озер. Також Пушилін стверджує, що в окремих зонах Лиману загарбники вже розпочали інженерні роботи з розмінування та зачистки території.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський з іронією прокоментував заяви Кремля про нібито повне захоплення Костянтинівки на Донеччині, запропонувавши російському лідеру Володимиру Путіну провести там особисту зустріч. У Москві оперативно відреагували на слова українського президента.