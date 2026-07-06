Оккупанты уже эвакуируют людей из Константиновки: Пушилин заявил о захвате города

Глава подконтрольной Кремлю группировки "ДНР" Денис Пушилин в эфире российских "Известий" прокомментировал ход боевых действий в Донецкой области. По его словам, оккупационные подразделения сейчас завершают проверку территории Константиновки, служившей важным форпостом для украинских сил.

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

"Для украинских вооруженных формирований город был ключевым узлом обороны и настоящей крепостью, — утверждает главарь ДНР, — а многоэтажки Константиновки противник превратил в свои опорные пункты".

Глава марионеточного режима заявил, что в населенном пункте до сих пор может находиться около тысячи гражданских жителей. По его утверждению, для их перемещения уже обустроены пункты временного размещения.

"Сейчас подразделения осуществляют дозачистку Константиновки, — отметил Пушилин, — а также существует возможность эвакуировать жителей города в безопасные районы".

Кроме того, главарь боевиков признал, что в результате боев город потерпел крайне тяжелые разрушения. Комментируя дальнейшее развитие событий на фронте, он заявил о продвижении российских сил в направлении поселка Осыково северо-западнее Константиновки и в сторону Голубых озер. Также Пушилин утверждает, что в отдельных зонах Лимана захватчики уже приступили к инженерным работам по разминированию и зачистке территории.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал заявления Кремля о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, предложив российскому лидеру Владимиру Путину провести там личную встречу. В Москве оперативно отреагировали на слова украинского президента.