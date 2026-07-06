Оккупанты уже эвакуируют людей из Константиновки: Пушилин заявил о захвате города

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Недилько Ксения
Глава подконтрольной Кремлю группировки "ДНР" Денис Пушилин в эфире российских "Известий" прокомментировал ход боевых действий в Донецкой области. По его словам, оккупационные подразделения сейчас завершают проверку территории Константиновки, служившей важным форпостом для украинских сил.
Денис Пушилин. Фото из открытых источников
Глава марионеточного режима заявил, что в населенном пункте до сих пор может находиться около тысячи гражданских жителей. По его утверждению, для их перемещения уже обустроены пункты временного размещения.
Кроме того, главарь боевиков признал, что в результате боев город потерпел крайне тяжелые разрушения. Комментируя дальнейшее развитие событий на фронте, он заявил о продвижении российских сил в направлении поселка Осыково северо-западнее Константиновки и в сторону Голубых озер. Также Пушилин утверждает, что в отдельных зонах Лимана захватчики уже приступили к инженерным работам по разминированию и зачистке территории.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский с иронией прокомментировал заявления Кремля о якобы полном захвате Константиновки в Донецкой области, предложив российскому лидеру Владимиру Путину провести там личную встречу. В Москве оперативно отреагировали на слова украинского президента.