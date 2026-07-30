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Зустріч Зеленського з Трампом остаточно принизила Путіна: експерт приголомшив причиною

Політолог Ігор Рейтерович заявив, що нові дані американської розвідки та реальна ситуація на фронті змусили Дональда Трампа інакше оцінити перспективи війни

30 липня 2026, 13:25
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Клименко Елена

У Білому домі дедалі критичніше оцінюють перспективи Росії у війні проти України, а Дональд Трамп змінює власне сприйняття ситуації після отримання нових розвідувальних даних і консультацій із військовими. Таку думку висловив політолог Ігор Рейтерович. 

Зустріч Зеленського з Трампом остаточно принизила Путіна: експерт приголомшив причиною

Фото: з відкритих джерел

На його переконання, зустріч президента України Володимира Зеленського з американським лідером не принесла миттєвих проривів, однак стала важливим етапом у розвитку стратегічного партнерства між Києвом і Вашингтоном. Під час переговорів сторони обговорили подальшу військову підтримку, виробництво ракет, постачання перехоплювачів для систем ППО та координацію оборонної співпраці.

Політолог наголосив, що головним результатом перемовин стала зміна підходу США до оцінки війни.

"Трамп не бачить, що Україна вже перемагає, але він так само не бачить і жодної перемоги Росії. Саме це зараз є ключовим моментом", – заявив Рейтерович. 

За словами експерта, Кремль тривалий час переконував президента США, що Росії потрібно лише кілька місяців, аби остаточно схилити війну на свою користь. Однак реальна ситуація на фронті не підтвердила цих очікувань.

"Інформація, яку Трамп отримує від військових і американської розвідки, свідчить про інше. Російські втрати стрімко зростають, а фронт не демонструє того прориву, на який розраховували в Кремлі", – пояснив політолог.

Водночас Рейтерович закликав не поспішати з висновками про кардинальну зміну американської політики. На його думку, остаточні висновки можна буде зробити лише після наступних контактів між Вашингтоном і Москвою.

"Нам важливо не те, що Трамп говорить, а те, які конкретні рішення він ухвалить. Якщо з'являться санкції чи інші кроки тиску, тоді стане зрозуміло, наскільки він готовий вести переговори вже з позиції сили", – зазначив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп поки що не поспішає задіювати весь спектр важелів тиску на Росію, залишаючи собі можливість для подальшого політичного маневру. Тим часом Кремль використовує затягування процесу, продовжуючи декларувати готовність до переговорів, однак без реальних кроків назустріч миру, заявив голова Інституту світової політики, політолог Віктор Шлінчак.



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