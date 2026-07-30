Трамп вперто не хоче добивати Росію, а Путін блефує: експерт розкрив нову загрозу для України

Президент США Дональд Трамп поки що не поспішає задіювати весь спектр важелів тиску на Росію, залишаючи собі можливість для подальшого політичного маневру. Тим часом Кремль використовує затягування процесу, продовжуючи декларувати готовність до переговорів, однак без реальних кроків назустріч миру, заявив голова Інституту світової політики, політолог Віктор Шлінчак.

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Експерт звернув увагу, що після кількох зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським риторика Дональда Трампа стала значно прихильнішою до Києва. На його думку, у Білому домі дедалі краще розуміють, що Росія не спроможна реалізувати свої максималістські плани, тоді як Україна послідовно зміцнює свої військові можливості.

Водночас, наголосив Шлінчак, це зовсім не означає, що Вашингтон уже готовий негайно перейти до максимально жорстких санкцій проти Москви.

"Якщо користуватися риторикою самого Трампа, то в нього зараз небагато карт. Він фактично "варить" Росію на повільному вогні", – зазначив політолог.

За словами експерта, навіть після ухвалення законопроєкту про посилення санкцій, зокрема вторинних обмежень щодо покупців російських енергоносіїв, остаточне рішення щодо їх застосування залишатиметься за президентом США. Це дає Трампу можливість як посилювати тиск, так і відкладати окремі рішення, використовуючи санкційний механізм як елемент політичних переговорів.

Шлінчак також звернув увагу на зміни всередині адміністрації США. На його думку, державний секретар Марко Рубіо та прихильники жорсткішої лінії щодо Кремля нині мають значно сильніші позиції, ніж ще кілька місяців тому.

Попри це, Кремль, переконаний експерт, не змінює власної тактики.

"Путін і далі імітує готовність до переговорів. Насправді Росія просто виграє час, сподіваючись змінити ситуацію на фронті на свою користь", – наголосив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що підсумки переговорів президентів України та США можуть свідчити про поступову зміну американської стратегії щодо війни, розв'язаної Росією. Про це заявив політолог Тарас Загородній, аналізуючи зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Вашингтоні.