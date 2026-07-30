Трамп упорно не хочет добивать Россию, а Путин блефует: эксперт раскрыл новую угрозу для Украины

Президент США Дональд Трамп пока не спешит задействовать весь спектр рычагов давления на Россию, оставляя возможность для дальнейшего политического маневра. Между тем, Кремль использует затягивание процесса, продолжая декларировать готовность к переговорам, однако без реальных шагов навстречу миру, заявил председатель Института мировой политики, политолог Виктор Шлинчак.

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Эксперт обратил внимание, что после нескольких встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским риторика Дональда Трампа стала гораздо более благосклонной к Киеву. По его мнению, в Белом доме все лучше понимают, что Россия не может реализовать свои максималистские планы, тогда как Украина последовательно укрепляет свои военные возможности.

В то же время, подчеркнул Шлинчак, это совсем не означает, что Вашингтон уже готов немедленно перейти к максимально жестким санкциям против Москвы.

"Если пользоваться риторикой самого Трампа, то у него сейчас немного карт. Он фактически "варит" Россию на медленном огне", – отметил политолог.

По словам эксперта, даже после принятия законопроекта об ужесточении санкций, в том числе вторичных ограничений в отношении покупателей российских энергоносителей, окончательное решение по их применению будет оставаться за президентом США. Это позволяет Трампу как усиливать давление, так и откладывать отдельные решения, используя санкционный механизм как элемент политических переговоров.

Шлинчак также обратил внимание на изменения внутри администрации США. По его мнению, государственный секретарь Марко Рубио и сторонники более жесткой линии по отношению к Кремлю сейчас имеют значительно более сильные позиции, чем еще несколько месяцев назад.

Несмотря на это, Кремль, уверен эксперт, не меняет собственной тактики.

"Путин и дальше имитирует готовность к переговорам. На самом деле Россия просто выиграет время в надежде изменить ситуацию на фронте в свою пользу", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что итоги переговоров президентов Украины и США могут свидетельствовать о постепенном изменении американской стратегии по войне, развязанной Россией. Об этом заявил политолог Тарас Загородний, анализируя встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.